日本｜唐貓媽怕公仔著涼日日叼去曬太陽　母愛爆棚背後有悲傷故事

撰文： 劉詩韻 最後更新日期： 2021-01-29 16:21

動物與人類一樣，都有充滿愛心的一面。 日本有貓主在社交平台表示，早前天氣寒冷時，家中一隻唐貓時常將公仔叼到窗邊曬太陽，自己就會坐在旁邊看守它們，行為就像媽媽照顧孩子般，充滿母愛，但原來母愛爆棚的貓媽背後藏著一段悲傷往事。

虎斑貓Nada怕娃娃著涼，將它們叼去曬太陽。（Twitter@mitoconcon）

貓主家中養了4隻貓咪，性格各有不同，而虎斑貓なだ（Nada）是主人在去年8月於收容所領養的流浪貓，牠目前將近4歲，非常乖巧，很有愛心。Nada很快適應新家，更經常喵喵叫，與家中的其他貓咪相處融洽，深受主人寵愛，生活得很幸福。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

日本早前氣溫急降，貓咪們都用著各式各樣的方法取暖。有日爸爸上班時，收到媽媽傳來的一張暖心相片。照片可見窗邊地上放了幾個公仔，它們正在曬太陽，而Nada就坐在旁邊的墊子上，看守公仔。

原來Nada是怕心愛的公仔會著涼，所以把它們統統都叼到窗邊曬日光浴，感受溫暖的陽光。整個行為簡直就是充滿母愛，但原來Nada母愛爆棚的背後是埋藏了一段悲傷故事……

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網民看到圖片後，紛紛表示非常感動，指貓貓是「母親的榜樣」、「Nada很善良」、「不知何故地流下了眼淚」、「Nada太厲害了，我現在想當貓，由牠撫養。」

▾▾▾同場加映：其他寵物怕凍故事！▾▾▾

日本有主人早前發現，最近入廁所都經常看到貓咪蹤影，見牠們蹲坐廁所板，主人一心以為貓貓是幫忙暖座，非常感動，並將貓咪的暖心行為分享到社交平台，誰知有眼利的網民發現，當中是另有內情！

▾▾▾點擊圖片放大看，日本的貓咪蹲坐廁所板的真相！▾▾▾

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點撃看全文：【天氣轉凍｜12隻貓愛坐冰冷廁板 主人以為幫暖座 眼利網民揭真相】

日本有貓奴近日分享了一組相片，當中可看到貓咪不斷靠近暖爐旁，媽媽擔心牠們會被燙傷，於是把電暖爐關掉了，沒想到貓咪回頭，秒露出殺氣！

【點擊圖片放大看，究竟貓咪們如何用埋怨的眼光望着媽媽】

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點撃看全文：【日本貓貓伸腿取暖超爽 媽怕太靠近關暖爐 兩喵回頭露「貞子臉」】

無論是小孩，還是毛孩，冬天都喜歡窩在溫暖的地方。日本有位網民最近便拿出了暖爐，希望在家裏變得溫暖一點，結果家裏的柴犬，竟然跟孩子為霸佔暖爐而「動粗」......有眼利的網民從中看到了一點端倪。

▾▾▾點撃圖片放大：看柴哥的貼心舉動▾▾▾

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點撃看全文：【柴犬霸住暖爐不肯走開 眼利網民揭原因：很溫柔的孩子】