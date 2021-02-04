鄭秀文想領養新貓　擔心家中愛貓會呷醋　學識加貓4招即輕鬆解決

撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-02-04 13:14

鄭秀文（Sammi）在娛樂圈中是出名的貓狗奴，去年許志安的愛犬Lucky離世，令他們傷痛不已。不過，現在已事隔了一段日子，Sammi有想養新寵物的念頭。早前，她在IG裏發文表示想多養一隻貓，但又膽心家中貓咪肥Mike不習慣，令她相當糾結。

鄭秀文日前在IG裏發文表示，有多養一隻貓咪的念頭，但又擔心家中愛貓「肥Mike」不習慣，令她非常苦惱。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

Sammi指最近自己常到領養中心望梅止渴，覺得自己像一個母親，有了一個孩子後又想再多生一個。不過，家中肥Mike每次看到其他貓咪時，都反應很大很緊張，因此Sammi不敢貿然帶貓回家。

其實，要加貓並不是什麼難事，只要循序漸進，學會運用以下4招，就能讓舊貓與新貓很快融洽相處！

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貓咪不是玩具，不能想加就加，養之前要先考慮主子的性格，以及自身的經濟能力與時間。不過，Sammi這麼有愛心，多養一隻貓咪是絕沒問題的。

對於Sammi表示多養一隻貓咪，在IG裏的網民留言都表示支持。「起初貓咪可能不習慣，但一段時間就會適應」、「能夠在一起是恩典，給牠們機會」、「沒問題的，肥Mike應該也想要個伴」、「把愛分給更多的貓咪，牠們需要你」。

同場加映：回顧鄭秀文與狗狗Lucky的溫馨關係。

鄭秀文（Sammi）與許志文一起飼養的愛犬15歲德國牧羊犬「Lucky仔」，牠在今年6月開始身體狀況持續轉差。昨日（10月7日），Sammi在社交平台發了一張Lucky仔的照片，指牠日前已經離世，並為牠火化：「Lucky現在已經不再有病痛折磨。」

▾為了讓Lucky重新走路，Sammi特意學這回事，點撃圖片放大：看感人時刻▾

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點擊連結看全文：【鄭秀文德國牧羊犬畢業 Sammi與晚年Lucky仔相處 5個感人時刻】

同場加映：Sammi：想到Lucky會有一天離開，心裏很難受。

德國牧羊犬（俗稱：狼狗）Lucky仔見證著藝人鄭秀文（Sammi）和許志安（安仔）復合、結婚，並他們一起走過出軌風波。上月，Sammi因Lucky仔踏入15歲而感到百感交雜，更在社交平台發文，指出：「想到Lucky會有一天離開，心裏很難受。」原來Lucky仔的健康一直欠佳。

▾▾▾點撃圖片放大：看Sammi、安仔與Lucky仔的溫馨合照▾▾▾

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▾▾▾Sammi跟貓也非常有緣，還幫流浪貓尋家！點撃圖片放大看故事▾▾▾

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