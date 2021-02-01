流浪貓為報恩捨命留守火海外　拼命做1件事救出熟睡主人成真英雄

撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-02-01 13:36

這個英雄貓救主人的故事，雖然已發生了好一段日子，但仍很值得我們回顧。韓國YouTube頻道「Kritter Klub」早前分享了一段影片，指有黑白貓常在男主人身旁，就像狗狗般黏人。但貓咪身份原來不簡單，牠曾救了主人一命！

這隻英雄貓叫Ya-ong，牠現在由一對韓國夫婦所飼養。爸爸表示，他們夫婦二人在好幾年前開始，已有把吃剩的飯餸餵養浪浪的習慣，而這隻黑白流浪貓Ya-ong就是其中之一。

在餵養了一段日子後，黑白貓Ya-ong顯得特別親人，於是夫婦二人便把貓咪接到家裏。沒想到，黑白貓Ya-ong在一場火災裏大顯神威，用盡方法喚醒熟睡的爸爸，成功救了他一命！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看，這隻黑白貓Ya-ong，用什麼方法救出火海裏的爸爸】

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經歷這次生死存亡的事件後，夫婦兩人對Ya-ong是更加疼愛，視牠如自己的親兒子般。畢竟，牠是救命恩人呀！收養流浪貓，改變了牠的一生，牠也用自己的方法，無私地去報答你，真的很感人！

▼▼同場加映：在日本，現在許多地區都鋪滿了積雪，而住在新潟的男子，在1月初時，便聽到屋外有貓咪在喵喵叫。當他走出大門，只見四周都是積雪，平日他只會鏟走進出大門的雪。但這次，他為了找出喵喵聲的來源，最終花了3小時，幾乎把家附近的積雪都鏟光，最終才找到這隻等待救援的流浪貓。▼▼

▾▾▾【點擊圖片放大看，貓咪入屋後用什麼甜蜜方法報恩，令他感到欣慰】▾▾▾

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▼▼同場加映：一定是五官端正才算得上是美嗎？其實也不盡是。這隻外表與眾不同的貓咪叫Olive，牠曾是一隻流浪貓，然後被動保組織救起，再輾轉來到現在的主人Michelle Traynor手上。之所以說這貓與眾不同，全因為牠的樣子有點奇特，牠除了歪嘴外，雙眼也和一般貓咪很不相似。▼▼

▾▾▾【點擊圖片放大看，Olive如何用牠迷人雙眸，迷倒萬千網民】▾▾▾

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