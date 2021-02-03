流浪貓對幼稚園女孩說腳痛　媽仔細檢查貓身體揭驚人真相

撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-02-03 11:45

貓咪心底話，有誰會知道？但如果有天你發現有人像是聽懂了貓咪說話，你會覺得驚恐嗎？ 生活在台灣彰化的網民陳肉肉，近日在網上交社平台上發文表示，自己的女兒像是聽懂了貓咪說話，好幾次都說出了流浪貓咪身體上不為人知的秘密。

貓咪與女兒之間，難道真的能夠順利溝通？

這個令人大惑不解的故事，來自台灣的彰化。網民陳肉肉在社交平台上，分享了自己的親身經歷。她指還在讀幼稚園的小女兒，早前常說貓咪肚子餓了、想要人陪玩等說話，起初以為只是女兒的幻想。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

沒想到，前陣子女兒又說浪貓腳痛，在仔細檢查下，真的發現驚人真相......

【點擊圖片放大看，究竟媽媽在檢查貓咪腳掌後，發現了什麼？】

陳肉肉在接受《HK01》訪問時表示自己也是半信半疑，實在找不出原因。但經過多次事件後，她不禁自問：「我是不是該開始相信，真的有這回事」。至於究竟小女兒是否懂貓語，媽媽起初認為是觀察力強，所以能猜到貓咪的心底話。但這次腳趾隱蔽處受的傷，她又是如何得知呢？媽媽也摸不透。

媽媽指雖然有想過要把橘橘收養，但每次留牠在家中，牠總會趁家人開門時又衝了出去。由於家中貓咪年紀已大，因此有問過小女兒，喜不喜歡這流浪橘貓，但女兒卻說「我們家的貓說不喜歡」，因此只好作罷，就讓這橘橘自由出入家門，不勉強牠。

網民們看到這故事後，則表示小女兒有潛質做寵物溝通師。「真‧寵物溝通師」、「小孩懂貓話 這很好呀」、「要靠女兒發達了」、「這樣很好啊，可以知道貓咪在想什麼」、「寵物溝通師天賦」。

▾▾▾同場加映：貓咪有話不懂說，但牠們作出相應行動！▾▾▾

日本有主人早前發現，最近入廁所都經常看到貓咪蹤影，見牠們蹲坐廁所板，主人一心以為貓貓是幫忙暖座，非常感動，並將貓咪的暖心行為分享到社交平台，誰知有眼利的網民發現，當中是另有內情！

▾▾▾點擊圖片放大看，日本的貓咪蹲坐廁所板的真相！▾▾▾

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點撃連結看全文：【天氣轉凍｜12隻貓愛坐冰冷廁板 主人以為幫暖座 眼利網民揭真相】

日本有貓奴近日分享了一組相片，當中可看到貓咪不斷靠近暖爐旁，媽媽擔心牠們會被燙傷，於是把電暖爐關掉了，沒想到貓咪回頭，秒露出殺氣！

【點擊圖片放大看，究竟貓咪們如何用埋怨的眼光望着媽媽】

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