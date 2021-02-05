撰文： 劉詩韻 最後更新日期： 2021-02-05 17:42

疫情持續，相信今年許多人都會預訂盆菜，打算與家人一起在家做節過年。但你有否想過，盆菜的金屬兜可以如何處理？最近有市民就發起回收盆菜兜活動，希望將盆菜兜捐贈予狗場、農場或食肆等，回收重用，減少浪費。

有市民早前收集逾一百個盆菜兜捐贈狗場。（Facebook@Gigichibaby Laurel）

市民Gigichibaby Laurel接受《香港01》訪問時表示，她一向重視環保，以往亦有回收毛巾及床單等物資，捐到不同狗場，希望幫到流浪動物之餘，同時減少浪費。她得知有狗場會買金屬盆菜兜來裝水及食物餵飼狗狗，故此她在去年12月做冬期間，跟朋友收集逾一百個盆菜兜捐贈流浮山的狗場。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

她表示，農曆新年期間是港人食盆菜的頂峰時間，所以希望再次收集盆菜兜：「我一個人可做的事情有限，所以是次我聯絡了坊間及政府不同的環保團體，希望集合大家的力量，幫到更多狗場及農場等等。」

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她續指，不只狗場及農場需要用到盆菜兜，許多食肆及食品公司都會用到，需求比大家想像中大，活動發起短短幾日，已收集了幾十個盆菜兜：「市民做回收是最基本，如果包裝可以重用就最好，例如盤菜兜，但有些包裝像發泡膠兜不能重用又不可不用，其實是非常不環保。」

Gigichibaby Laurel表示，盆菜兜大小不限，金屬或不鏽鋼製造皆可，市民可事先洗乾淨後，交到各大回收點。若有狗場或貓舍需要盆菜兜，亦可與她聯絡。

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