流浪狗│黑狗媽頻鑽破爛舊屋地洞引人注意　義工探頭發現感人原因

狗狗是充滿靈性的動物，牠們和人類一樣，是很重視親情的。 在美國，有動保組織收到通知，一隻黑色流浪狗一直在即將被拆除的危樓下徘徊，路人想帶牠走但卻不成功。當動保組織到場後，發現這黑狗行為奇怪，一直想鑽到破爛的房子底下，於是義工便趴下，並發現破洞裏有不尋常的東西。

謝謝你們救了我一家！（Arizona Humane Society）

這宗今人動容的故事，發生在去年年底。在美國鳳凰城，有市民表示一隻黑色流浪狗，一直徘徊在即將拆卸的房子附近。當救援組織Arizona Humane Society來到現場時，發現這黑狗的行為很怪異，牠不單對著人們焦急地擺尾、又來回鑽進地洞，牠似乎是在求救。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看，究竟這黑色流浪狗在擔心些什麼？】

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整個救援過程花了約兩小時，因為不道是否所有小狗都救起了，因此要不時用電筒照向狹窄的縫隙裏。在所有小狗都順利被救出後，狗媽媽終於可放下心頭大石，與小孩們重聚。

在檢查身體後，狗媽媽身上有少許傷痕，猜測是經常鑽出鑽入牆角小洞而弄傷的。小狗們只有約兩周大，還需要飲奶。義工表示，當小狗們斷奶後，便會開放領養，希望牠們能盡快找到合適的家。

同場加映：流浪狗最大的願望，就是有一個溫暖的家。

▾▾▾早前，美國便發生了一個非常暖心的「救救狗朋友」故事。有位非常有愛心的義工，他時常會幫街頭的流浪貓狗尋家，有次他想帶一隻戒心非常強的狗狗回到收容所，經過多次誘捕都未能成功融化牠，最終只能帶走牠的街友，結果翌日事情卻180度逆轉。▾▾▾

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點擊連結看全文：【流浪狗明明可以有溫暖家 不肯被誘捕 出現這幕義工才知牠夠義氣】

同場加映：救起浪浪，隨時會得到一個工作機會？

▼▼美國有位流浪漢在小巷發現一隻奄奄一息的小貓，他毫不猶豫地把牠救起，並替牠乞求食物、藥品，甚至帶牠接種疫苗、絕育。最後，還因為小貓而意外獲得一份筍工！▼▼

▾▾▾點撃圖片放大：看貓咪Casper與主人Daniel的互動▾▾▾

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