撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-02-09 13:25

人美心善又是貓狗奴的李施嬅，近日（2月8日）在她的Instagram戴巨鑽戒指暗示婚訊。一眾圈中好友即時留言道賀，而最開心的一定是「胡說八道會」幾位成員。李施嬅除了人靚演技好外，她也很有愛心，家中貓狗都是領養回來，縱使經歷了人生起伏，但對牠們還是不捨不棄。

李施嬅上載手戴巨鑽相片宣佈「I Said YES」。（IG：@selenaleelalee）

李施嬅在2月8日時，於她的個人Instagram裏分享了一張戴着巨鑽的相片，並留言：「I Said YES」，表示答應求婚。相片分享後，隨即收到大量祝福留言。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

快將40歲的李施嬅，除了演藝出眾外，她也是出名的貓狗奴。在2005年時收養了貴婦狗，白色的Snowy以及灰色的Naughty。期後雖然經歷了分手，但她仍堅持把狗狗留在身邊，對牠們照顧有加。去年更帶高齡狗狗出席活動，將愛分享出去。

【點擊圖片放大看，李施嬅在經歷人生風雨後，仍堅持要把狗狗留在身邊，不捨不棄，全因這個人性原因】

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▼▼▼▼▼李施嬅與兩隻貴婦狗平日還會做善事，看她們的溫馨合照▼▼▼▼▼

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李施嬅演技好，人美心善對毛孩總是關愛有加。她曾多次抽空出席志願團體的活動，例如擔任「救狗之家」的動物義工，又曾經去過吉隆坡探訪動物團體，呼籲拯救流浪動物。

果然有愛心的人會更美，會有更幸福旳人生！

同場加映：當愛貓去了彩虹橋時，傷痛的心情總是沒法壓抑下來。

田蕊妮和杜汶澤的愛貓Momo，已離世一個多星期，但他們夫婦仍未能完全釋懷。日前（8月16日），阿田在Instagram裏發文表示夢到Momo，她覺得一直留在夢裏實在太好，但貓咪卻像是要告訴她，「夢醒了，開心便已足夠！」

【點擊圖片看阿田在夢裏，與貓咪發生了什麼事】

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點擊連結看全文：【寵物離世】田蕊妮夢醒傷痛消失 亡貓momo給牠上的最後一課

同場加映：與寵物一起經歷了許多事，自然感情深厚。

藝人袁文傑的愛貓「囝仔」於年多前確診癌症，病情曾在藥物輔助下出現好轉，但在早前停藥後不幸惡化。為愛貓病情憂心不已的他，曾在社交平台明言願以自己的時間換取愛貓的生命延續。

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點擊連結看全文：袁文傑10歲愛貓癌症惡化 心痛發文：願可用自己時間為貓續命