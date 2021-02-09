43kg藏獒試穿保暖衣遇高壓靜電　一秒變爆炸頭網民笑瘋：剛睡醒？

撰文： 劉詩韻 最後更新日期： 2021-02-09 13:32

正所謂人靠衣裝，恰當的打扮絕對可以令你加分，反之亦然！ 台灣有狗主在社交平台表示，日前為家中43kg藏獒「妹妹」試穿早前在寒流訂的保暖衫，但在穿著過程時產生了靜電，令妹妹的毛髮隨即變得蓬蓬的，成為狗界鰲拜。媽媽笑指妹妹穿保暖衣的情況像被高壓電觸電，牠爆炸頭的模樣更令一眾網民笑瘋，紛紛指牠是否剛剛睡醒。

妹妹現時體重達43公斤。（Facebook@芒果尬柚柚 Ft.妹妹）

狗主張小姐接受《香港01》訪問時表示，家中養了3隻狗狗，兩隻是藏獒，一隻是松鼠狗，牠們性格各有不同。藏獒「芒果」年紀大，心肺不好，而且一向怕冷，所以天氣寒冷時，媽媽都會替牠穿衣服。張小姐指，芒果已經習慣穿衣服，當寒流來時，牠都要穿衣服才能好好進睡。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

日前寒流襲台，媽媽特意為芒果訂購保暖衣，誰知貨品剛剛才送達，天氣已經變得暖和。張小姐只好給愛犬試穿一下，看看效果如何，等明年才正式穿著。誰知妹妹在試穿過程時，產生了嚴重靜電，令牠瞬間變為狗界鰲拜，媽媽哭笑不得，更將妹妹爆炸頭的樣子與網民公諸同好！

▾▾▾點擊圖片放大看，妹妹試穿保暖衫時，遇高壓靜電的爆笑樣子！▾▾▾

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網民看到照片後，紛紛笑指「炸頭觸電啦」、「可能剛去美容院回來，今年最時尚的髮妝」、「這根本是剛睡醒的樣子」、「過年要到了，可以省掉燙頭髮的錢」、「一開始以為重點是假髮」、「哈哈哈！頭髮好有戲喔」、「這是今年最新的造型你懂不懂呀！」、「超像電到臭灰搭（台語：燒焦）」、「好可愛！穿緊身衣真好看！好想抱著你！」、「到底花生什麼事了」、「吼我看成黑猩猩欸」。

同場加映：41kg藏獒逛街常被路人挑釁 妹妹用袋撞頭未算最誇 阿伯出這狠招

居住在台中的藏獒妹妹「EMMA」，即使擁有41公斤的龐大身軀，但生性善良乖巧，擁有一身蓬鬆的毛髮，看起來像隻巨型毛公仔，而且性格也跟毛公仔一樣溫柔，大人、小孩都能和平相處。不過俗話說：「人善被人欺」。即使是巨犬，狗狗太善良也是會被人欺負！

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毛孩們人見人愛，部分原因正是牠們嬌小又可愛，讓人不期然心生憐惜。但其實大型動物亦同樣可愛，例如這兩隻來自台灣高雄的大型高山犬──「可可」和「牛頭妞兒」。牠們的體型媲美大丹犬，總重量高達140公斤，份量驚人，就連其飼主亦曾一度被嚇怕，大呼「真的很驚慌」。

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同場加映：以為養了隻小狗 結果成長停不了 30隻爸媽抱到手軟的巨狗

不少寵主都認為唐狗是「驚喜包」，全因牠們是混種狗，身上帶有不同狗狗的基因，所以有機會是隻小狗，也有機會是隻巨狗。不過其實所有狗狗都有變成巨狗的機會，外國有名網民便上載了愛犬2個月與7個月的成長對比照，結果不少網民都有共鳴！

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同場加映：遊客闖保育局狂摸溫馴雪橇 下秒發現牠們不是狗

大家想過能跟狼在森林漫步，甚至用手撫摸牠們披毛柔軟的觸感呢？美國華盛頓便有這樣的好地方，野生動物保護區「Predators of the Heart」便為來訪者提供兩小時「與狼同行」的活動，讓兩位狼大使帶領大家親親大自然。

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