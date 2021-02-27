為食貓以為「米色條狀物」是麵條狂啃咬　爸全程爆笑：擔心牠智商

撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-02-27 07:08

為了吃，貓咪真的會想盡方法。 這次貓咪看到爸爸吃完東西後，便想偷偷去吃剩餘的麵條。但當牠大力啃咬下去時，發覺這麵條也實在太硬了。貓咪一臉狐疑，為何蠢奴才會喜歡吃這東西！

民以食為天，我貪吃有錯嗎？（fb@金牌島輝愛搗蛋）

這隻為食的貓咪叫納堤（Naughty），快要1歲了，是隻健康活潑為食的曼基貓男孩！每天都精力充沛，但又像永遠吃不飽的樣子。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

這天，牠看到爸爸吃完麵條，便上前想偷吃剩餘的。對着碗邊米色條狀物，曼基貓納堤秒衝上前啃咬。下秒，尷尬畫面出現了，牠一臉狐疑像是在說：「為何蠢奴才喜歡咬這麼硬的食物！」

【點擊圖片放大看，曼基貓納堤將什麼當成麵條呢？】

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對於納堤的貪吃樣子，爸爸表示無奈。只要看到有人吃東西，牠便會匆上前討吃，就連狗狗的飼料，牠也想分一杯羮！下個月才1歲的納堤，現在已有3公斤，真的是份量十足！

網民看到納堤為食的樣子，都被逗得笑了出來！「還這麼用力咬，真的很想吃到」、「麵這麼硬，你這奴才是怎吃的」、「這不是麵條嗎？平日米白色又細又長，但沒這麼硬」、「人類的食物怎麼這麼難吃」、「邊看邊笑，這貓究竟有多肚餓？」

▼▼同場加映：在日本，現在許多地區都鋪滿了積雪，而住在新潟的男子，在1月初時，便聽到屋外有貓咪在喵喵叫。當他走出大門，只見四周都是積雪，平日他只會鏟走進出大門的雪。但這次，他為了找出喵喵聲的來源，最終花了3小時，幾乎把家附近的積雪都鏟光，最終才找到這隻等待救援的流浪貓。▼▼

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▼▼同場加映：一定是五官端正才算得上是美嗎？其實也不盡是。這隻外表與眾不同的貓咪叫Olive，牠曾是一隻流浪貓，然後被動保組織救起，再輾轉來到現在的主人Michelle Traynor手上。之所以說這貓與眾不同，全因為牠的樣子有點奇特，牠除了歪嘴外，雙眼也和一般貓咪很不相似。▼▼

▾▾▾【點擊圖片放大看，Olive如何用牠迷人雙眸，迷倒萬千網民】▾▾▾

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