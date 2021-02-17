虎斑唐貓出門散步順道帶大禮回家　媽頻頻拆禮後終崩潰　網民笑瘋

撰文： 劉詩韻 最後更新日期： 2021-02-17 13:24

若果養了一隻大愛貓，主人該如何自處？ 外國有貓主在社交平台表示，家中唐貓「Apollo」常常獨自出門放風，但最近牠接二連三回家時都帶着禮物送給媽媽，要求媽媽接受牠的好意。媽媽頻頻拆禮後終於崩潰，不禁要上網發文求助，但事件卻令一眾網民笑瘋！

Apollo最近常常帶大禮回家。（Facebook@ Temika Jayne）

貓主Temika Jayne表示，Apollo是一隻白底虎斑公貓，樣子帥氣，深受她的喜愛。性格外向的Apollo一向都愛獨自外出散步，定時定候就會回家。但最近Apollo行為變得古怪，去年11月牠散步後竟然帶着一份大禮回家，並逼媽媽收下禮物。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

對於愛貓為自己送上大禮，媽媽又驚又喜，最後欣然接受，誰知一個月後，Apollo再次獻上禮物，媽媽終於感到崩潰，更要上網求助......

▾▾▾點擊圖片放大看，究竟Apollo為媽媽送上什麼貼心禮物，令媽媽崩潰？▾▾▾

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網民得悉貓咪的舉動後，紛紛表示「我的心已經融化」、「Apollo是英雄」、「專偷小貓的賊」、「主子想要養小孩啦」、「見義勇為的貓咪」、「會不會這些其實都是牠的孩子？」。

▼▼同場加映：其他流浪貓咪報恩的故事！▼▼

▼▼日前有網民在社交平台表示，公司兩個月前突然出現一隻流浪黃貓上門討吃，員工們紛紛伸出援手，定時餵飼。之後黃貓突然神祕消失一天，不再定時上門，誰知一個月後貓咪竟然送上神秘禮物，令員工們非常驚訝！▼▼

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點擊連結看全文：懷孕唐貓上門討吃後消失 一個月後牠叼著大禮來報恩：拆禮物啦！

▼▼在美國有女子剛搬到新公寓不久，便發現有兩隻貓咪在她的後院徘徊遊蕩。當拿出三文魚餵給牠們後，兩貓更是登堂入室，視這裏是自己的家。令人更意外的，是兩星期後，兩貓咪竟為她送上了7個小驚喜，令她印象難忘。▼▼

【點擊圖片看故事，兩隻流浪貓主動求包養後，知恩圖報送上了什麼呢？】

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▼▼外國有屋主表示，幾個月前發現自家門前，出現一隻流浪黑貓。屋主準備了乾淨的食物及水給貓咪。黑貓警戒心很高，日子久了，牠慢慢開始信任屋主，每天都來討吃。後來， 黑貓突然消失，幾星期後，牠再次出現，並帶著神秘驚喜報恩！ ▼▼

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