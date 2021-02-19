撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-02-19 16:14

日本天后濱崎步近日（2月15日）在社交網平台上透露，家中愛犬Choco已畢業去了彩虹橋。她心酸叮囑Choco要快去彩虹橋找哥哥姐姐，不要迷路！

日本天后級歌手濱崎步最近因愛犬離世，表示悲傷。（ig@a.you）

年42歲日本天后級歌手濱崎步，近日（2月15日）在社交網平台上發文悼念，表示22歲愛犬Choco已畢業，去了彩虹橋找牠的哥哥和姐姐。



濱崎步向來是出名愛狗之人，家中更飼養了多隻狗狗。她更曾為寵物發聲，表示反對棄養，更確認狗狗在家中地位，但卻因此惹來非議。雖然如此，她仍堅持對狗狗不離不棄，能讓狗狗在22歲高齡才離開，她一定是付出了許多。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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濱崎步指Choco離世時已22歲，相等於人類過百歲高齡，算是十分長命了。她叮囑Choco不要猶豫，快點去彩虹橋那裏跟其他已故的「哥哥」、「姐姐」團聚。

去年12月底，濱崎步傷心宣布跨年演唱會要緊急取消，如今再次遇上狗狗離開的不愉快事件。（ig@a.you）

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而一眾粉絲知悉步姐遇上喪犬之痛時，都留言安慰步姐別太傷，尤其是她還在懷孕，要好好照顧自己身體要緊。粉絲留言為濱崎步祈福，「母子平安」、「要平安呀！」。

▼▼同場加映：台灣有狗主表示，一年前愛犬「王豆花」在娘家離世，自己因身在其他縣市工作，無法趕回見狗狗最後一面，只能以視像跟牠道別，掛線後狗狗就斷氣，令她非常抱憾。最近她返回娘家，跟家人不約而同談起，感覺到王豆花回來探望他們。▼▼

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點擊連結看全文：寵物善終│獵犬用視像跟妹道別後斷氣 一年後全家都感覺到牠回家

▼▼同場加映：台灣有狗主在社交平台表示，家中16歲拉布拉多犬「泡泡」因神經及關節退化，體力大不如前，最近半年狗狗情況時好時壞，令媽媽感到很大壓力，非常無助。早前媽媽外出回家，一進門驚見泡泡如廁後心酸一幕，隨即淚崩。▼▼

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