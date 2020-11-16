面對寵物離世，主人最卑微的願望就是可以陪伴牠們在側，讓毛孩不會孤單。 台灣有狗主表示，一年前愛犬「王豆花」在娘家離世，自己因身在其他縣市工作，無法趕回見狗狗最後一面，只能以視像跟牠道別，掛線後狗狗就斷氣，令她非常抱憾。最近她返回娘家，跟家人不約而同談起，感覺到王豆花回來探望他們。

王豆花非常有個性，亦有點天然呆，常常在家耍廢。（Facebook＠王豆花）

狗主Tiffany接受《香港01》訪問時表示，王豆花原本是她姐姐跟前男友飼養的狗狗，因姐姐前男友的家人喝酒後會打狗，為了王豆花的安危，Tiffany勸了怕狗的媽媽很久，指不希望牠被打死，最後才成功收留愛犬。Tiffany指狗狗與她感情很好：「每一次我回家，跟姐姐及媽媽聊天的時候，牠一定會在旁邊看著，陪著我們。」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

幾年前，Tiffany去了新加坡工作，其後又嫁到台南，不得不與狗狗分開，只能空閒時返回台北探望狗狗。惟當時王豆花年紀開始老邁，身體出現毛病，背上的骨刺問題日趨嚴重，獸醫指王豆花是近親繁殖，無法做手術，病情不樂觀，令Tiffany非常擔心。

後來狗狗情況轉差，Tiffany因身在其他縣市工作，來不及回家見狗狗最後一面，只能託媽媽開啟視像，與王豆花道別，令Tiffany一直耿耿於懷。事隔一年，最近他們一家人都分別感覺到狗狗回家……

▾▾▾點擊圖片放大看， 小獵犬王豆花離世一年後，用以下方式回家探望主人！▾▾▾

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Tiffany表示，王豆花還活在他們的心中，雖然自己沒有一天不想念牠，但只要能夠知道牠過得很好，一切就已經足夠：「如果還有來生，我還是希望能夠做牠的家人，一起一輩子。」

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你若不離，我定不棄。一旦決定養寵物，即使愛寵變得年老，也不會離棄牠們。生離死別是生命的必經階段，這些老生常談的道理，又是否那麼容易面對？《香港01》為讀者搜羅全城的動人故事，讓主人明白，在愛寵離世的道路上，你並不孤單，毛孩子會與你走過難關。除了定期分享故事，《香港01》寵物頻道及其facebook專頁歡迎讀者投稿到「爸媽別哭」專欄，讀者亦可電郵至 anistory@hk01.com，訴說與毛孩的點點滴滴。

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