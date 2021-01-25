撰文： 劉詩韻 最後更新日期： 2021-01-25 13:22

自主人決定養寵物起，即使愛犬變得年老殘疾，也不會離棄牠們。 台灣有狗主在社交平台表示，家中16歲拉布拉多犬「泡泡」因神經及關節退化，體力大不如前，最近半年狗狗情況時好時壞，令媽媽感到很大壓力，非常無助。早前媽媽外出回家，一進門驚見泡泡如廁後心酸一幕，隨即淚崩。

泡泡很樂觀，非常愛笑。（Facebook@可魯泡泡&外星狗咪咪's ZOO）

狗主葉小米接受《香港01》訪問時表示，泡泡是她老公的同事送給他們飼養，當時牠大約兩個月大，性格很乖巧。泡泡年輕時，媽媽曾帶牠到休閒農場遊玩，當時愛犬直接跳下水，有趣的場面逗得一家人很是高興。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

年紀開始老邁的泡泡離不開老狗的命運，幾年前牠患上癌症，曾多次做手術，以及進行標靶治療，但牠仍樂觀面對，最後成功痊癒。惟好景不常，去年六月泡泡開始神經及關節退化，身體狀況大不如前，時好時壞，令媽媽很心痛。早前媽媽回家後，看到愛犬如廁後的心酸時刻，隨即鼻酸......

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媽媽表示， 泡泡與他們經歷了人生中多個高低起跌，這些回憶都非常美好：「我知道牠很想回到年輕的狀態，想跟我一直在一起。當我看到泡泡不舒服時，但不知道該如何幫助牠，我亦會很無助，我只希望牠能夠加油，繼續陪伴我們。」

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你若不離，我定不棄。一旦決定養寵物，即使愛寵變得年老，也不會離棄牠們。生離死別是生命的必經階段，這些老生常談的道理，又是否那麼容易面對？《香港01》為讀者搜羅全城的動人故事，讓主人明白，在愛寵離世的道路上，你並不孤單，毛孩子會與你走過難關。除了定期分享故事，《香港01》寵物頻道及其facebook專頁歡迎讀者投稿到「爸媽別哭」專欄，讀者亦可電郵至 anistory@hk01.com，訴說與毛孩的點點滴滴。

▼▼同場加映：台灣狗主早前指，家中金毛尋回犬大約一年半前，因腦膜瘤離世。當時狗狗體型太大，沒有醫生願意冒風險做手術，只能採取安寧治療，媽媽感到非常無助及內疚，久久未能釋懷。直至最近，她才得知原來狗狗患病時，知道自己時間無多，一早已經為媽媽準備一份禮物，長伴媽媽左右。▼▼

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點擊連結看全文：16歲腦膜瘤金毛犬自知時日無多 留下禮物答謝 媽：你一直在身邊

▼▼同場加映：台灣有狗主早前表示，家中16歲唐狗「球球」因鼻咽癌離世，一家人悲慟不已。狗狗離世前行動大不如前，但仍堅持去廁所大小二便。在牠火化當天，撿骨師拿出骨灰，媽媽才明白當中的真正原因。▼▼

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點擊連結看全文：鼻咽癌唐狗固執去廁所便便 直至撿骨師拿出骨灰 媽才知牠孝順

▼▼同場加映：台灣有狗主表示，兩年前家中14歲唐狗「可米」突然患上罕見病，在診所離世，一家人無法接受，傷心欲絕。狗狗離開一天後，全家人竟不約而同感覺到可米回家，爸爸更指愛犬跟他擠床睡覺......▼▼

▾▾▾點擊圖片放大看，可米到了彩虹橋後，回家探望主人的種種跡象！▾▾▾

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