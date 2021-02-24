【WDJ狗糧】美國權威雜誌推薦2021狗糧榜出爐　47個品牌香港有售

撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-02-24 08:01

對於市面上五花百門的狗糧，一眾狗主在選擇時，是否無從入手呢？最近全球權威寵物雜誌《World Dog Journal》便公布了2021年狗乾糧推薦名單，選出了60個可靠狗糧品牌。寵主可透過這名單得到一些啟示，或許能在你挑選狗糧時，提供更明確方向。

給狗狗健康的狗糧，是盡責狗主的第一步。

不少狗主在選購狗糧時，都會有「選擇困難症」，因為坊間品牌太多，令人花多眼亂。狗主一般都會聽取寵物用品店或朋友的介紹來選購。不過，美國權威寵物雜誌WDJ，近日便公布了他們所推薦的狗糧品牌名單，對苦無頭緒的你，或許能給你不俗的建議。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看，WDJ在2021年新出爐推薦的狗乾糧名單】

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WDJ權威可靠？

WDJ全寫是Whole Dog Journal，是美國著名的寵物雜誌，他們一直被大眾所信賴，原因是他們不依靠廣告收入贊助，而是真的靠讀者訂閱來支持營運，因此每年評選出來的狗糧名單，都被認為是最具公信力！

這次WDJ的狗乾糧推薦名單共60款，當中有近50款是香港有售，大家在選購狗糧時，可以作為參考。

WDJ每年會公布經他們評測後，認為是值得推薦的狗糧名單，這個名單每項產品都是獨立的，即是如果該廠同時有生產狗糧和貓糧，他們評估時是會完全分開，不會因它是大品牌而盲目推薦。

【評選標準】WDJ在替寵主挑選狗糧時有新的標準，包括：

【1】要含有高品質的動物蛋白；

【2】拒絕含有任何肉類副產品或禽類副產品（動物內臟、邊角料等）；

【3】拒絕含有未被詳細標明種類的脂肪或蛋白質；

【4】關注全穀類及蔬菜類的應用；

【5】拒絕含任何人工色素、香味添加劑與防腐劑的狗糧；

【6】拒絕含任何增甜劑的飼糧。

每隻狗狗需求有別

還有一點要留心，WDJ是按狗糧廠商提供的資料去作出評價，因此如果廠商沒有提供資料，便不會榜上有名。

但要記著，狗狗和人類一樣，會隨著身體的成長而有不同的營養需求。例如未成年的幼犬要促進肌肉、骨骼的成長，在飲食上應注意蛋白質的攝取。隨著狗狗年紀大，新陳代謝較慢，活動量也不多，這時便要控制好卡路里的攝取，避免對身體器官產生負擔。如大家在選擇狗糧時有疑問，應向獸醫諮詢專業意見，這才能為狗狗提供最合適的糧食。

同場加映：這隻如此慵懶的白柴叫ごん太（Gonta），生活在日本的愛媛縣 ，今年已經4歲。不知為何，牠天生就一副很想睡覺的樣子，去到哪裏都可隨時倒地便睡。這次媽媽更分享了牠邊睡邊叫東西的樣子，實在令人不禁要問一句：真有這麼累嗎？

【點擊圖片放大看，究竟白柴牠有多慵懶呢？媽媽又稱牠有什麼樣的專長？】

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點擊圖片放大看：【狗界最懶白柴犬邊吃狗糧邊睡覺成話題 媽尷尬回應牠有特殊專長】

同場加映：外表控的你，看到狗狗可愛是否已失控？點擊圖片放大看，這隻可愛小金毛，雖然只有一隻耳，但完全無阻牠的可愛

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