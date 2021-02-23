1歲小狗被困冰河上4天性命垂危　救援員出動神秘裝備成功救出

撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-02-23 13:18

當狗狗遇上困難時，大家都希望能伸出援手。 這個奇蹟般的救狗故事，來自美國的底特律河邊。有人發現一隻狗，被困在結了冰的河上，牠已在這裏4天了，一直沒法順利離開。最終，需要出動救援人員，在驚險下將狗救起。

在送到獸醫手上時，狗狗身上還有冰塊。（fb@Woodhaven Animal Hospital）

這個是充滿奇蹟的故事，因此狗狗獲救起後，大家都稱牠為Miracle （奇蹟）。事件由上周三（2月17日）底特律冰河附近的居民發現一隻狗狗在結了冰的河上一直徘徊開始。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

牠似乎是迷路了，又或是在害怕被土狼追趕，因此在冰上來回走動，最後還不小心跌到冰冷的河裏。雖然大家都想去救牠，但結冰的河面並不穩健，冒險走上去的話隨時會掉到河裏。大家都很緊張狗狗情況，致電到不同的救援組織希望有人能伸出援手。最終，在周六時， J&J Marine Ltd聯同其他救援人員出動，並出動巨型的裝備，終於成功救出這隻垂危小狗。

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大家對能成功救起狗狗Miracle感到很高興，不少人更表示有意把Miracle領養回家。但在網絡平台上，有人曾指這狗狗是有主人的，牠叫Alfonso。不過，自狗狗被救起以來，一直沒人主動聯絡Woodhaven Animal Hospital來認回狗狗。

Woodhaven Animal Hospital的工作人員表示，「現階段沒收到任何人承認這狗狗是牠的，我們會好好照顧狗狗直到牠康復。如果仍未有人來接牠，便會安排牠到收容所等候認養。」

▼▼同場加映：狗狗們的成長速度總是超乎我們想像，美國一位狗主飼養了一頭混種貴婦狗，牠起初的體型跟一般狗狗相約。但隨著日子逐漸過去，狗狗的體型竟然急速成長，變得比飼主更巨型，體重亦隨之暴增逾一倍！▼▼

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▼▼同場加映：台灣有狗主早前在社交平台表示，家中的貴婦狗「波卡」七年前某一晚半夜突然失常吠叫，牠不停推媽媽大腿，到處亂跑。媽媽非常生氣，深怕波卡會嘈醒鄰居，打算追入房間收拾狗狗。誰知她進入房間後，驚見眼前恐怖一幕，隨即嚇呆，並全身發抖，畫面至今仍歷歷在目。▼▼

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