唐狗｜媽坐按摩椅被34kg巨獸重擊　差點骨折　汪暴走原來有樣學樣

撰文： 劉詩韻 最後更新日期： 2021-02-22 17:33

如果養到一隻愛撒嬌大狗時，主人可以如何自處？ 台灣有狗主在社交平台表示，日前她坐按摩椅時，家中34kg唐狗「大熊」竟然跳上大腿，要求抱抱，狗狗龐大身軀瞬間將媽媽擋住，令她只露出一對腳，令媽媽無奈指「我要強調一點，我有坐在椅子上！」。狗狗騎呢舉動笑瘋網民，但原來牠暴走行為是有樣學樣！

一歲多的大熊，已經有34kg。（Facebook@大熊與呱呱的成長日記）

狗主魏小姐接受《香港01》訪問時表示，大熊現時一歲多，個性溫和，當初一出生就連同其他哥哥姐姐，被人丟到她鋪頭門口棄養：「那時是冬天，這樣丟狗根本是不管牠們死活，臍帶都未掉呢！之後我替其他狗狗出了領養，留下了大熊。」媽媽從小都讓家中小狗跟貓咪教導大熊，讓牠知道自己雖然體格最大，但年紀是最小，要聽教聽話。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

身型比金毛尋回犬、雪橇還巨

媽媽指一直覺得大熊只是比中型犬再大一些，誰知牠暴風式成長，現時已有34kg，較金毛尋回犬、雪橇還大。當旁人及家中毛孩都被大熊的巨大體形嚇到時，大熊似乎還以為自己是隻小型犬。

日前當媽媽坐在按摩椅時，超愛撒嬌的牠突然毫不客氣跳上去討抱，「牠用前腳一直抓不敢跳上來，所以我有幫牠一臂之力，否則我的腿會被牠抓花。」媽媽非常無奈，但原來大熊騎呢舉動是有樣學樣！

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網民看到照片後紛紛笑指，「最下面的，骨折了嗎？」、「那個....腿還安好嗎..」、「行動暖爐」、「媽媽被壓扁了」、「還有呼吸嗎？」、「寒流來的好夥伴」。

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體重近80kg、身高達180cm的高山犬「饅頭」便顛覆了大家的觀念！牠每次外出除了吸引路人的目光，鄰居妹妹更會上前討抱！還要帶牠散步！媽透露這位猛男暗藏撩妹秘技，令鄰居妹妹一秒傾心！

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