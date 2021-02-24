守衛雪橇犬遇上打劫演習　面對賊人反應超真實　令爸都快要崩潰

撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-02-24 11:27

從前的人養狗，是要牠們協助處理工作，可能是牧羊、守護家園等等。但如今大家養狗，都視牠們是家人，是精神伴侶，不再用牠們有實際的工作了。不過，守護家園這責任，不是家庭成員都應該做嗎？ 在泰國便有隻狗狗，面對有劫匪持搶打劫時，竟然作出了一個令人大為失望的反應，爸爸更是一臉無奈，只能哭笑不得地說：隨牠吧！究竟狗狗遇上匪徒，會有何反應呢？

這宗令人快要笑出淚來的搶劫時事，來自泰國清邁。雖然只是打劫演習，但警察叔叔變成持槍匪徒，厲聲表示要打劫時，在店內的雪橇犬Lucky竟然作了這樣的反應，令爸爸兼店主Worawut Lomwanawong大表無奈！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

雖然雪橇犬Lucky未能成功守護財產，但牠常常用笑臉以及爆趣行為帶給身邊人快樂，這樣已很足夠吧？

點擊圖片放大看，究竟雪橇犬遇上打劫演習時，牠做了什麼行為，令警察與爸爸都大失所望呢？

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整段監視器影片，本來是店主配合當地警察進行的一次打劫演習，結果重點都錯了，大家的目光都只關注一直在門口的雪橇犬Lucky。

影片分享才6天，已有超過115萬觀看人次，大家都被Lucky的行為逗得大笑起來。果然，雪橇犬就是與眾不同，牠們的行為總是不會讓人失望！

同場加映：擔心唐狗被安樂死媽急領養 意外養到特別版柴犬

唐狗是混種狗，牠身上蘊藏著無數祕密基因，導致牠的外表、體型，全部都是個謎，每次都會為主人帶來大驚喜。台灣有隻唐狗長大後卻意外像柴犬！不少網民看完照片後都大喊羨慕，更大讚狗主：「撿到寶了！」

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同場加映：柴犬霸住暖爐不肯走開 眼利網民揭原因：很溫柔的孩子

無論是小孩，還是毛孩，冬天都喜歡窩在溫暖的地方。日本有位網民最近便拿出了暖爐，希望在家裏變得溫暖一點，結果家裏的柴犬，竟然跟孩子為霸佔暖爐而「動粗」......有眼利的網民從中看到了一點端倪。

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同場加映：聽到寶寶哭聲秒衝圍欄 結果自身難保 差點自己哭出來

台灣有隻黑柴「提摩」，牠超寵寶寶，每當聽到寶寶的哭聲，都會秒速跑到圍欄前查看，還會著緊地把頭塞進圍欄裏，場面超溫馨！不過有網民就擔心牠的頭會卡住。

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