膽小柴犬遇神秘東西秒被嚇跑　嚇到臉歪、彈起反應笑翻網民

撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-03-03 11:55

毛孩不懂說話，因此我們總是沒法理解牠們內心的想法。也無法理解牠遇上平凡不過的東西時，為何會感到害怕。 這段有趣的影片，來自YouTube頻道抖宅大人。爸爸這天特意買來柴犬「抖宅」未見過的新東西回來，想看看牠會有何反應。結果不出所料，抖宅是害怕得秒逃！

爸爸為何要嚇我！

現在3歲的柴犬「抖宅」，可說是人氣網紅柴，牠的爸爸時常在YouTube頻道上，分享了牠的生活點滴。早前，爸爸買來一個新玩意，想測試牠的反應。這東西一點也不簡單，它不但會叫，甚至還會走動，以及懂翻跟斗！

究竟柴犬抖宅遇上這神秘東西時會有何反應呢？結果真的超爆笑！當場便嚇到花容失色，尤其是這東西使出絕招時，柴犬抖宅更是嚇到往後退了幾步，令人忍俊不禁。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看，究竟柴犬抖宅看到什麼，會害怕成這個樣子】

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柴犬抖宅大戰神秘生物，雖然最終和平收場，但網民們都表示抖宅的反應實在太好笑了，沒想過柴犬會有這麼大反應，大家都是同類，不用這麼緊張吧！

而影片下方大家的留言，也都是超有趣，超有創意的：「這是柴之呼吸貳之型」、「抖宅被嚇到要離家出走了」、「敵不動我不動之術」、「嚇到了啦！我來惜惜」、「太可愛了」、「這怪東西也太可怕了」、「本柴就是怕」、「好漢不吃眼前虧，才不會和它鬥」、「抖宅被嚇壞了，要抱緊處理才可」。

同場加映：台灣有狗主日前在社交平台表示，養狗會讓人心情放鬆，變得年輕。他張貼與柴犬的親密合照，並指自己已經54歲，家中亦育有一名24歲，正在當兵的兒子。當網民看到主人的照片後，簡直目瞪口呆，紛紛指主人不要偷用兒子的照片！

▾▾▾點擊圖片放大看，54歲的Jimmy養狗後的凍齡樣子！▾▾▾

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點擊連結看全文：【柴犬親密照公開 54歲壯爸證養狗讓人年輕 網民嚇呆：別偷兒子相】

同場加映：日本有位網民最近便拿出了暖爐，希望在家裏變得溫暖一點，結果家裏的柴犬，竟然跟孩子為霸佔暖爐而「動粗」......有眼利的網民從中看到了一點端倪。

▾▾▾點撃圖片放大：看柴哥的貼心舉動▾▾▾

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【點撃連結看詳文：柴犬霸住暖爐不肯走開 眼利網民揭原因：很溫柔的孩子】