柴犬每天回家全身骯髒似浣熊　爸告知全名後　網民笑瘋：改錯名！

撰文： 劉詩韻 最後更新日期： 2021-02-16 15:25

俗語話「唔怕生壞命，最怕改壞名」。 台灣有狗主早前在社交平台表示，家中一歲柴犬很愛獨自到田野玩耍，每次回家全身都骯髒到與一隻浣熊無疑，令爸爸非常無奈。狗狗有趣的外表令一眾網民笑瘋，但原來最搞笑的竟然是柴犬的大名！

狗狗每次回家都玩到非常骯髒。（受訪者提供）

狗主陳翔接受《香港01》訪問時表示，愛犬現時一歲，性格頑皮，當初是朋友送給他們養。樣子長得可愛的牠，時常逗得一家人非常開心。狗狗天生外向，很愛獨自外出到田野間玩耍，通常早上出去玩，到傍晚才會捨得回家。如果爸爸不讓狗狗出去玩，牠便會在家中不停吠叫，令爸爸非常無奈。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

每次狗狗都會玩到不亦樂乎，回家時全身骯髒的程度，就像一隻浣熊，雙腳更像穿了一對黑絲襪，爸爸每次要替牠清潔半小時，才成功將牠變回一隻漂亮柴。「浣熊柴」的樣子笑瘋網民，但當他們知道柴犬的真名後，不禁笑指「改錯名」！

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網民看到照片後紛紛笑指，「看那個腳，根本就是狐狸」、「難道本柴要去巡田水還要經過你同意嗎？」、「終於恢復原狀了哈哈」、「再去玩嗨點XD」、「還保留一點原貌，真乖」、「一秒變狐狸」、「是穿絲襪的狗狗」、「確定不是cosplay嗎XD」、「是弄到墨汁膩哈哈哈哈哈」。

同場加映：養柴犬反變黑臉浣熊？

這隻百厭柴最愛搗蛋，這天與弟弟外出散步回家，當媽媽看到柴犬時大吃一驚，因為實在不知牠是黑臉浣熊還是一隻狐狸！不過，這柴犬真的很乖巧，看到媽媽不高興，便火速自己走動浴室裏，像是知道是時候要洗白白！

【點擊圖片放大看，究竟柴犬玩泥巴後變成怎樣，會令媽媽感到如此迷惑？】

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點擊連結看全文：柴犬｜媽回家看到滿地黑腳印 沿腳印走到浴室意外撞見「浣熊柴」

同場加映：養柴犬可返老還童？

台灣有狗主日前在社交平台表示，養狗會讓人心情放鬆，變得年輕。他張貼與柴犬的親密合照，並指自己已經54歲，家中亦育有一名24歲，正在當兵的兒子。當網民看到主人的照片後，簡直目瞪口呆，紛紛指主人不要偷用兒子的照片！

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點擊連結看全文：【柴犬親密照公開 54歲壯爸證養狗讓人年輕 網民嚇呆：別偷兒子相】

同場加映：柴犬霸住暖爐不肯走開 眼利網民揭原因：很溫柔的孩子

日本有位網民最近便拿出了暖爐，希望在家裏變得溫暖一點，結果家裏的柴犬，竟然跟孩子為霸佔暖爐而「動粗」......有眼利的網民從中看到了一點端倪。

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