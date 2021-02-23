柴犬偷吃雞屁股激嬲土地公　連累婆婆擲不到聖杯　結局用這招擺平

撰文： 劉詩韻 最後更新日期： 2021-02-23 17:37

柴犬樣子可愛，一向深受寵主喜愛，但其實牠們搗蛋上來，都不容忽視。 台灣有狗主在社交平台表示，年初二（2月13日）婆婆一早拜神，誰知家中8歲白柴「小阿呆」竟然趁家人不為意時，偷吃拜神雞的屁股，激嬲土地公，令婆婆擲不到聖杯。婆婆非常無奈，直指「哪有這麼貪吃的狗？」，而小阿呆則繼續念念不忘那隻被牠咬掉屁股的雞……

小阿呆現時8歲，但樣子仍然可愛。 （Facebook@白柴小阿呆）

狗主阿呆媽咪接受《香港01》訪問時表示，小阿呆乖巧懂事，平常主人不在家，牠就會獨自睡覺，不會搗蛋，但在媽媽的溺愛下，有時候都會任性一下：「我很寵愛牠，要讓牠這輩子過得幸福快樂，狗狗的壽命就只有10幾年而已，還要跟牠們計較什麼？而且牠不是看門狗，是我的生命。」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

但原來乖巧的狗狗都有搗蛋的一面！年初二（2月13日）早上６時，婆婆準備用品拜神，誰料小阿呆趁家人不為意時，跑到客廳偷吃拜神雞的屁股，婆婆見狀後一臉無奈，「一大早5、6點又是過年期間，根本買不到整隻雞」。小阿呆的行為疑似令土地公生氣，累婆婆多次擲不到聖杯，更直指「哪有這麼貪吃的狗？」！

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網民看到小阿呆的為食行為後，紛紛笑指「土地公慈悲。阿呆犯竊盜罪。移送少年法庭」、「婆婆好無奈喔！放在那引誘人家犯罪，不可怪呆呆」、「土地公會原諒呆呆，雞肉真的太香了受不了誘惑」、「土地公表示：弟子阿，以後要準備兩隻雞，我也愛吃雞屁股啊」、「虎爺會親自來處理他」。

同場加映：養柴犬反變黑臉浣熊？

這隻百厭柴最愛搗蛋，這天與弟弟外出散步回家，當媽媽看到柴犬時大吃一驚，因為實在不知牠是黑臉浣熊還是一隻狐狸！不過，這柴犬真的很乖巧，看到媽媽不高興，便火速自己走動浴室裏，像是知道是時候要洗白白！

【點擊圖片放大看，究竟柴犬玩泥巴後變成怎樣，會令媽媽感到如此迷惑？】

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點擊連結看全文：柴犬｜媽回家看到滿地黑腳印 沿腳印走到浴室意外撞見「浣熊柴」

同場加映：養柴犬可返老還童？

台灣有狗主日前在社交平台表示，養狗會讓人心情放鬆，變得年輕。他張貼與柴犬的親密合照，並指自己已經54歲，家中亦育有一名24歲，正在當兵的兒子。當網民看到主人的照片後，簡直目瞪口呆，紛紛指主人不要偷用兒子的照片！

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點擊連結看全文：【柴犬親密照公開 54歲壯爸證養狗讓人年輕 網民嚇呆：別偷兒子相】

同場加映：柴犬霸住暖爐不肯走開 眼利網民揭原因：很溫柔的孩子

日本有位網民最近便拿出了暖爐，希望在家裏變得溫暖一點，結果家裏的柴犬，竟然跟孩子為霸佔暖爐而「動粗」......有眼利的網民從中看到了一點端倪。

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