松鼠狗｜以為椰菜被巨蟲蛀留大坑洞　媽媽4日後知真相秒速崩潰

撰文： 劉詩韻 最後更新日期： 2021-03-15 13:16

世上沒有不貪吃的狗狗。 台灣有狗主在社交平台表示，近日發現家裡連續多日買的椰菜，幾乎全部都出現多個大細坑洞，她非常不解，一直以為家中有巨菜蟲出現。誰知四日後，她終於發現真相，完全崩潰！

狗狗的可愛性格，令媽媽一見鍾情。（Instagram＠spoiled_bagel）

狗主Brooke接受《香港01》訪問時表示，家中養有一隻松鼠狗「貝果」，現時八個月大，性格活潑好動，亦非常貪吃：「我當時是在寵物店遇到牠，當日全部狗狗都不理我，只有牠跟我互動，牠更不停滑我的手機，最後還將電話解鎖，很是可愛，所以我就決定將牠帶回家。」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

最近媽媽發現家中買的椰菜，大部分都出現異常坑洞，有大有小，她覺得匪夷所思，明明購買的時候都沒有爛，為何回家後卻會有那麼多洞口？Brooke更一度以為蔬菜藏有巨菜蟲呢！四日後，媽媽如常到廚房煮菜，突然她眼尾餘光瞄到蔬菜箱旁有一團毛毛的東西，她轉頭一看，終於知道椰菜被蛀的真相！

▾▾▾點擊圖片放大看，椰菜被蛀的真相！▾▾▾

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網民看到影片後紛紛笑指：「這隻菜蟲！我可以！」、「好肥美的菜蟲」、「偷吃菜菜好可愛」、「這種菜蟲太可愛了，抱緊處理。哈哈」、「好大隻的毛毛蟲」、「我家的寶貝也會趁我不在自己去叼菜來吃！」

同場加映：這個狗狗被萬千寵愛在一身的故事，發生在台灣高雄。狗主雖然知道父母一直反對養狗狗，但近日還是偷偷把一隻松鼠狗帶了回家，結果遭到挨罵。沒想到才過了4天，婆婆已主動抱着狗狗到處去，並高興地向鄰居介紹一人一狗的親密關係！

【點擊圖片放大看，菲比是如何收服反對養狗的父母】

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點擊連結看全文：松鼠狗│瞞着父母偷養狗被狂罵 4天後態度神逆轉 還賜親暱外號

同場加映：來自美國的「最萌治療犬」Norbert，牠招牌的吐舌模樣擄獲了不少網民的心，在網上吸納了70多萬支持者。僅得3磅重的Norbert有著雪白的毛髮，但原來牠小時候的毛髮並非白色的？

▾▾▾點撃圖片放大：看Norbert如何變身成可愛狗狗▾▾▾

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