撰文： 劉詩韻 最後更新日期： 2021-03-09 11:10

愛犬離世後，如果家中其他狗狗行為變得怪異，你會有什麼反應？ 本地有狗主表示，早前家中12歲西施狗「腳指」離開後，她另一隻11歲松鼠狗「手指」行為開始有異，變得與腳指很相似。媽媽對此感到非常奇怪，她詢問傳心師後，才知道手指是特意模仿哥哥生前的行為，希望代哥哥守護媽媽，令她非常感動。

兩隻狗狗情同手足。（受訪者提供）

狗主Cici接受《香港01》訪問時表示，手指性格乖巧，只要不阻到牠睡覺及吃東西，牠就不會理你，完全是與世無爭：「原本牠是我一個客人的狗狗，因為她有事要出國幾個月，故放在我家寄養。但我感覺到她不太疼愛狗狗，言談間亦覺得她不負責任，所以我最後決定收養牠。」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

Cici指收養手指前，她亦有告知家中西施狗腳指此事，希望先獲得牠同意：「腳指本身不會隨便跟其他狗狗做朋友，我經常與牠談天，如果牠不喜歡，會不理我，自己躲在一角鬧情緒，但是腳指主動走去手指身邊，又走來錫我，我就知道腳指願意答應。」

兩隻狗狗的關係就如親兄弟一樣，腳指很愛惜手指，有時手指做錯事被Cici鬧，腳指會第一時間鬧媽媽，有時還想咬她。自從年初腳指因心臟病離世後，手指行為有重大改變，甚至與腳指非常相似，連媽媽都不敢相信…….

▾▾▾點擊圖片放大看，究竟手指如何模仿腳指的行為？▾▾▾

+ 61 + 61 + 61

▾▾▾點擊圖片放大看，腳指早前離世情況！▾▾▾

+ 65 + 65 + 65

Cici表示，現時經常突然在家都會聞到腳趾的氣味，傳心師指因為腳指捨不得媽媽，故常常回家探她。對於手指要模仿腳指的行為，Cici很感動但同時亦非常心痛：「我思緒很混亂，想不到牠會想扮腳指，哄我開心，但我對不起牠，我無能力留住哥哥，我知道手指與我一樣都很傷心，未來的日子，就只剩下我們相依為命。」

投稿到「爸媽別哭」專欄

你若不離，我定不棄。一旦決定養寵物，即使愛寵變得年老，也不會離棄牠們。生離死別是生命的必經階段，這些老生常談的道理，又是否那麼容易面對？《香港01》為讀者搜羅全城的動人故事，讓主人明白，在愛寵離世的道路上，你並不孤單，毛孩子會與你走過難關。除了定期分享故事，《香港01》寵物頻道及其facebook專頁歡迎讀者投稿到「爸媽別哭」專欄，讀者亦可電郵至 anistory@hk01.com，訴說與毛孩的點點滴滴。

▼▼同場加映：台灣有狗主表示，家中七歲松鼠狗「拉拉」一直身體健康，早前突然確診心臟病，其後更發現子宮蓄膿，要即刻開刀。誰料拉拉在手術麻醉時，突然失去呼吸，搶救無效離世。媽媽無法接受，終日以淚洗面，在拉拉離世後三天，媽媽竟然在家中聞到拉拉的尿味.....▼▼

▾▾▾點擊圖片放大看，拉拉突然患病的過程！▾▾▾

+ 63 + 63 + 63

▾▾▾點擊圖片放大看，拉拉做天使三天後，如何回家道別？▾▾▾

+ 38 + 38 + 38

點擊連結看全文：松鼠狗做子宮蓄膿手術麻醉時離世 做天使三天後牠竟回家上廁所？

▼▼同場加映：台灣有狗主早前在社交平台表示，姐姐臨盆在即，最近照超聲波時，首次拍到嬰兒正面，照片中竟然出現離世愛犬「饅頭」的樣子，是牠以前哈哈笑的臉，一家人看非常感動，想不到饅頭排隊成功，認真投胎！▼▼

▾▾▾點擊圖片放大看，超聲波照片中嬰兒的樣子！▾▾▾

+ 31 + 31 + 31

點擊連結看全文：9歲西施犬伯伯心肌梗塞猝逝 姐兩年後懷孕照超聲波：你回來了！

▼▼同場加映：台灣有狗主在社交平台表示，家中17歲唐狗「皮皮」一年前患惡性腫瘤離世，一家人悲慟不已。後來他們領養了一隻金毛尋回犬，再次擔當狗奴。就當主人稍為放下皮皮重新展開新生活時，上星期她突然收到善終公司的來電，腦海立即浮現以前跟皮皮的各種經歷，隨即淚崩。▼▼

▾▾▾點擊圖片放大看，究竟善終公司說了什麼，令媽媽秒速淚崩？▾▾▾

+ 32 + 32 + 32

點擊連結看全文：17歲唐狗伯伯患惡性腫瘤離世1年 寵物善終公司貼心來電媽秒淚崩

▼▼同場加映：台灣有狗主早前表示，家中16歲唐狗「球球」因鼻咽癌離世，一家人悲慟不已。狗狗離世前行動大不如前，但仍堅持去廁所大小二便。在牠火化當天，撿骨師拿出骨灰，媽媽才明白當中的真正原因。▼▼

▾▾▾點擊圖片放大看，究竟球球為什麼堅持去廁所便便？▾▾▾

+ 34 + 34 + 34

點擊連結看全文：鼻咽癌唐狗固執去廁所便便 直至撿骨師拿出骨灰 媽才知牠孝順