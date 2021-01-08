面對寵物突然離開，主人又可以如何坦然面對？ 台灣有狗主在社交平台表示，家中七歲松鼠狗「拉拉」一直身體健康，早前突然確診心臟病，其後更發現子宮蓄膿，要即刻開刀。誰料拉拉在手術麻醉時，突然失去呼吸，搶救無效離世。媽媽無法接受，終日以淚洗面，在拉拉離世後三天，媽媽竟然在家中聞到拉拉的尿味.....

拉拉生性乖巧，最愛做歪舌頭的動作。（受訪者提供）

狗主Sandy接受《香港01》訪問時表示，多年前在網絡上看到拉拉的照片，就一見鍾情，決定把牠帶回家。一直以來媽媽都擔心拉拉氣管塌陷的問題，會增加牠做絕育時的麻醉風險。去年五月，醫生建議狗狗減重至3公斤以下再做絕育。於是媽媽開始拉拉的減肥大計，每天控制乾糧份量，並停止餵零食、水果等等。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

就當拉拉體重達標時，牠突然食慾不佳，沒有精神。醫生聽診後指牠有心臟病，要先打針及吃藥觀察，媽媽非常震驚：「明明半年前拉拉才做完身體檢查，當時還一切正常，為何突然會有心臟病？」

隔天拉拉病情沒有改善，媽媽再次帶牠到診所，這次院長抽血檢查，才發現拉拉原來是患有子宮蓄膿，要立即開刀。但當媽媽簽了手術同意書不久，拉拉就在麻醉後，突然失去呼吸，媽媽感到晴天霹靂，哭求醫生搶救愛犬，但最終拉拉還是離世。Sandy完全無法接受，悲慟不已。而心痛主人的拉拉亦放不下家人，在當了天使三天後決定偷偷回家......

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對於拉拉的離開，媽媽完全沒有心理準備，無時無刻都想念牠：「我把拉拉一部份的骨灰放在鑰匙扣入面，掛在車上，讓牠可以每天跟著我出門。在跟寵物傳心師溝通之後，我知道拉拉在彩虹橋的大草原開心地奔跑著，也知道牠在我們家的日子是愉快，感到很安慰。拉拉指牠還願意回來當我們的寶貝，讓我很期待。」

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你若不離，我定不棄。一旦決定養寵物，即使愛寵變得年老，也不會離棄牠們。生離死別是生命的必經階段，這些老生常談的道理，又是否那麼容易面對？《香港01》為讀者搜羅全城的動人故事，讓主人明白，在愛寵離世的道路上，你並不孤單，毛孩子會與你走過難關。除了定期分享故事，《香港01》寵物頻道及其facebook專頁歡迎讀者投稿到「爸媽別哭」專欄，讀者亦可電郵至 anistory@hk01.com，訴說與毛孩的點點滴滴。

▼▼同場加映：台灣有狗主表示，一年前愛犬「王豆花」在娘家離世，自己因身在其他縣市工作，無法趕回見狗狗最後一面，只能以視像跟牠道別，掛線後狗狗就斷氣。最近他們一家人都感覺到王豆花回來探望他們。▼▼

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▼▼同場加映：台灣有狗主表示，兩年前家中14歲唐狗「可米」突然患上罕見病，在診所離世，一家人無法接受，傷心欲絕。狗狗離開一天後，全家人竟不約而同感覺到可米回家，爸爸更指愛犬跟他擠床睡覺......▼▼

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