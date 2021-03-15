韓國｜魔天使睡醒秒變爆炸頭　網民譏笑：實驗失敗了嗎？

撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-03-15 13:33

冬天乾燥時出現的靜電，經常都會為生活帶來不便。而對長滿毛毛的毛孩來說，也遇有同樣情況。 這隻生活在韓國的狗狗，每逢遇上乾燥的寒冬時，朝早起床便會出現「炸毛」情況，整個臉上的毛髮都豎立起來，與原本白淨整齊的形象大為不同。有網民看到牠剛睡醒時蓬鬆的爆炸頭時，更取笑是「有腳蒲公英」！

這對來自韓國的魔天使，天生一副萌樣，可愛極了。牠們全身雪白，被主人打理得毛髮很整潔，每次在IG裏出現的照片都是美美的，令人覺得牠們很是高貴。

不過，最近牠們的媽媽，卻分享了狗狗們剛起床的樣子。由於乾燥令毛髮間出現靜電，兩隻狗狗的毛髮還未疏理，於是都變成豎立的樣子，像極爆炸頭般。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看，究竟這兩隻魔天使變成爆炸頭後，是否也同樣又萌又可愛呢？】

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這對可愛的魔天使，在IG裏已有2萬多粉絲在追蹤。網民留言時都表示，其實一點也不介意狗狗們怒髮衝冠的樣子，相反覺得這很自然很豪邁，更貼近生活。只要能看到狗狗們開心的樣子，不一定要端莊拍照，也同樣能帶來快樂。

同場加映：台灣飼主Judy自6年前起，便開始飼養愛犬Miu Miu。她一直以為有著雪白毛髮、圓圓大眼的Miu Miu是一頭天生較胖的魔天使，但原來Miu Miu的真正品種是哈威那犬，體重理應比魔天使重。

▼▼▼▼▼點擊放大看Miu Miu和魔天使的分別▼▼▼▼▼

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點擊連結看全文：養了6年一直以為是「肥版魔天使」 直到這天才發現驚人真相

同場加映：台灣有狗主在社交平台表示，早前她在家中睡覺時，半睡半醒之間，感覺到床尾有一團怪東西，擋著自己的腳邊。於是她下意識踢了幾腳，想把它踢下床，但不成功。後來才醒覺狗狗好像就睡在她的腳邊，她秒速開燈，結果就看到狗狗在床尾用超不爽的眼神，怒視著自己，令她非常後悔。

▾▾▾點擊圖片放大看，魔天使狗狗上秒還在熟睡，下秒被媽媽踢到後，隨即展示超不爽眼神怒視媽媽！▾▾▾

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