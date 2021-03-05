撰文： 劉詩韻 最後更新日期： 2021-03-05 10:14

你若不離，我定不棄。 台灣有狗主在社交平台表示，家中20歲魔天使「狗狗」早前患上失智症及椎間盤鈣化，反應變得比較遲鈍，亦開始不認得主人，同時白內障亦嚴重到令牠接近失明。即使如此，姐姐亦從沒有考慮過要放棄牠，更為愛犬自製輪椅。最近狗狗退化速度加劇，姐姐看到牠如廁後的時刻，非常心酸。

狗狗樣子精靈，很是可愛。（受訪者提供）

狗主蔡小靜接受《香港01》訪問時表示，狗狗性格非常貼心，當時是媽媽帶她到寵物店挑選：「還記得牠到家的時候身形很小，我可以把牠放在帽及口袋中，那時我才高中，現在我都快40歲了。」狗狗陪姐姐經歷人生中多個高低起跌，與主人關係情同姐妹。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

狗狗從小就很少看醫生，身體一直健康，連醫生都覺得非常神奇。多年來姐姐都帶牠遊山玩水，連摩天輪都坐過，至今已經走遍全台灣。但年紀老邁的狗狗離不開老狗的命運，兩年前牠開始失智，椎間盤出現鈣化，並患有嚴重白內障，「現在叫狗狗，牠都不會有反應」。

狗狗情況時好時壞，姐姐無法出門，亦不能好好睡覺，故安裝了監祝器隨時留意愛犬：「我怕牠睡醒後，又摔倒爬不起來，我想讓牠舒服一點，為牠自製輪椅，令狗狗可繼續行走，不用半蹲後腳或者拖行。」

狗狗急劇退化，早前姐姐看到牠如廁後的一幕，極度心酸……

▾▾▾點擊圖片放大看，究竟姐姐看到什麼心酸畫面？▾▾▾

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蔡小靜慨嘆，原本狗狗體重有約2公斤，現時只剩下1.2公斤，上週牠開始食慾不振，已經要用針筒灌食：「我很懷念狗狗以前還認識我，跟我互動的時候，我感謝牠用一輩子的時間愛我，我也會用自己的生命，繼續守護牠。」

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你若不離，我定不棄。一旦決定養寵物，即使愛寵變得年老，也不會離棄牠們。生離死別是生命的必經階段，這些老生常談的道理，又是否那麼容易面對？《香港01》為讀者搜羅全城的動人故事，讓主人明白，在愛寵離世的道路上，你並不孤單，毛孩子會與你走過難關。除了定期分享故事，《香港01》寵物頻道及其facebook專頁歡迎讀者投稿到「爸媽別哭」專欄，讀者亦可電郵至 anistory@hk01.com，訴說與毛孩的點點滴滴。

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