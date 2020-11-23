毛孩離世，作為主人若然無法陪在身邊，必定會內疚萬分，不停自責。 台灣有狗主表示，家中魔天使Candy年初發現患有子宮蓄膿， 因年紀太大，醫生不建議開刀，只能打排膿針，其後狗狗一度病情好轉，主人回台北繼續讀書。早前主人深夜在圖書館溫書時，突然收到家人的電話，令她隨即淚崩。

Candy是一隻樣子可愛的魔天使，個性時而安靜時而活潑。（受訪者提供）

狗主阮小姐接受《香港01》訪問時表示， Candy大約3至4歲才來他們家，當時Candy的前主人覺得牠吠叫很吵，所以將牠棄養。阮小姐憶述，Candy剛到家時非常害羞，徬佛知道自己被棄養，常躲在前主人給牠的狗窩裡，不肯出來。後來他們用了很久的時間，終於令Candy對他們產生信任：「牠之後非常喜歡我的大姐，常會坐在浴室門口等她洗澡，眼睛盯著浴室的門，大姐走到那牠會跟到那，是個很忠心的孩子。」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

一向健康的Candy，年初突然躲在角落不吭聲，下體出血，醫生診斷牠患上子宮蓄膿，由於牠體型過小，年紀老邁，醫生不建議開刀，只能打排膿針。後來Candy度過危險期，病情好轉。

直到10月初，阮小姐要回台北繼續讀書，要和寶貝長時間分離，她心裡很掙扎：「我臨走前摸摸牠的肚子，發現摸不到那因爲蓄膿而被撐大的肚子，還以為牠自己好了。」大約兩星期前，有晚她深夜在圖書館溫書時，突然收到家人的電話……

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對於Candy突然離世，阮小姐很遺憾，亦非常自責：「如果我能提早一點回去，或許我能擁抱Candy正在倒數的時間，陪著將永遠睡去的牠，雖然這會很痛，像把靈魂撕裂的那種痛，但至少我不是讓牠一個人走。

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