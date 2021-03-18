泰國｜媽帶法國老虎狗去主題公園玩　下秒變泥漿河馬超崩潰

不少人都喜歡法國鬥牛犬，覺得牠短腿加上圓滾滾的身形很是有趣。牠們不擅長跑步，但每天仍應有30分鐘左右的運動量。而泥漿浴對牠們來說，也是不錯的選擇。

在泰國，有網民最近便分享帶法國鬥牛犬玩泥漿，引來不少回響。大家覺得小法鬥配上全身泥漿，遠看實在很像一隻河馬！