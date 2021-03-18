泰國｜媽帶法國老虎狗去主題公園玩　下秒變泥漿河馬超崩潰

撰文：何東緯
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不少人都喜歡法國鬥牛犬，覺得牠短腿加上圓滾滾的身形很是有趣。牠們不擅長跑步，但每天仍應有30分鐘左右的運動量。而泥漿浴對牠們來說，也是不錯的選擇。
在泰國，有網民最近便分享帶法國鬥牛犬玩泥漿，引來不少回響。大家覺得小法鬥配上全身泥漿，遠看實在很像一隻河馬！
媽媽又帶我去玩了！
最近一對法國鬥牛犬玩得全身是泥巴的圖輯在網上瘋傳，不少人都以為是狗狗掉到泥漿裏，才會弄成這個樣子，並覺得法鬥滿身是泥，像極一隻河馬。但原來，小法鬥不是掉到泥漿裏，而是媽媽帶牠來這裏玩的！►毛孩子有IG了，來追蹤我
【點擊圖片放大看，法鬥在泥漿裏變成怎樣？】
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有不少網民看到影片後，以為狗狗是掉到泥漿裏，還怪責主人為何不先救狗，而是瘋狂在拍照。但得悉這是專為狗狗而設的泥漿浴場，而且在旁有專人看顧，網民才放心。不知這個以泥漿為主題的狗狗樂園，在其他地方有沒有呢？
同場加映：這隻法鬥粉粿，平時最愛的活動就是玩球球，連熟睡時也要咬著它。有天牠的球球滾到桌子下面，自己無法拾回。牠含淚抬頭向主人張小姐哀求，露出一臉可憐的樣子，不停從喉嚨發出「嗯嗯嗯」的呻吟聲音，希望尋求媽媽的協助。
▾▾▾點擊圖片放大看， 媽媽被誤會在家看Ａ片的真相！▾▾▾
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點擊連結看全文：【家中常發出「嗯嗯」呻吟聲 被鄰居誤會看A片 法鬥幫尷尬媽解圍】
同場加映：法國鬥牛犬手短腳短，加上天生呆萌，不少人都被牠們可愛樣迷倒。而今年6歲的Theo和牠的好兄弟Cato，更是IG法鬥界名人，輕鬆俘虜全球33萬粉絲的注意力。法鬥變俄羅斯娃娃超，同樣是這麼可愛！
【點擊圖片放大看，這對可愛法鬥如何用萌造型，迷倒萬千網民】
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