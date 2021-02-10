撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-02-10 15:30

狗狗的成長變化，往往會帶來驚喜。每次回看狗狗舊照片，總會在嘴角露出微笑。 這隻成長變化很大的法國老虎狗（又稱法國鬥牛犬）名叫肉肉，牠只不過是４歲，樣子在幾年間變化很大。小時候明明還是超可愛，沒想過歲月不留人，就變成了一個油膩大叔，加上厭世臉一張，就像一位江湖大佬般。

這隻生活在台灣彰化的法國鬥牛犬叫肉肉，今年4歲多。成長過程，爸爸一直看在眼裏，最近再次分享出來，引起不少人討厭，沒想過狗狗的變化，真的可以這麼大。

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許多法鬥在小時候的樣子，真的超級可愛又萌。但長大後便會崩壞走樣，就像肉肉般，從前小鮮肉形象，被歲月洗滌得體無完膚，變了個大叔般。不過，眼神凶惡的牠也有可愛的一面，尤其是對着女孩子時！「只要媽媽幫牠拍照就會露出燦爛笑臉，換爸爸拍就板著一張臭臉！」

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圓耳的毛孩是否特別會加分呢？像是米奇老鼠、小熊仔等，都有着圓耳特徵，看起來可愛極了。而這次介紹的狗狗，便同樣天生有對圓耳朵，加上魔性笑容，萬千網民早已被牠俘虜！

【點擊圖片放大看，這隻可愛的狗狗Goma，究竟是什麼品種的狗狗呢？】

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同場加映：這隻可愛的狗狗，你會喜歡嗎？

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