法鬥趁媽沖涼偷咬　下秒變藍舌阿凡達　媽崩潰籲「這東西」要藏好

貪食狗狗為了吃東西，隨時會闖出禍來！ 這隻貪吃的法國鬥牛犬，這天在媽媽面前卻異常地安靜，反而令人感到有點不安。結果牠一張開嘴巴，媽媽才發現牠整條舌頭都是藍色，就像中了毒般。媽媽急得幾要乎哭了出來，趕緊致電獸醫求助，幸好最終法鬥平安無事。

法鬥貝果就是貪吃，什麼東都要放到嘴裏。（Tingting Liu）

這隻因貪吃幾乎闖出禍來的法國鬥牛犬叫貝果，今年才1歲多，是女孩子來的。媽媽Tingting Liu表示，貝果平日就很愛亂咬東西，買鹿角骨給牠啃，也會因太忘我，啃到牙齦流血。這次她只是去了洗澡，沒想到出來時卻發現貝果異常地安靜，與平常不同。

媽媽在接受《香港01》訪問時表示，當她看到貝果兩隻腳夾着某東西在啃咬時，便幾乎要暈倒了，於是趕緊要牠張開嘴巴，發現舌頭已整條變成藍色！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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這次貝果變藍舌狗事件，幸好最終平安無事。但媽媽也表示，會更加留意家中的雜物，免避再讓狗狗亂啃咬到。媽媽也有將這故事，分享到社交群組裏，勸戒大家要把白板筆等小東西藏好，以免意外發生。

網民們看到這故事後，紛紛留言表示，「還好沒事」、「毛孩特別安靜時，就要小心了」、「是把筆當成骨頭啃了吧！」、「這個藍舌頭，不就是阿凡達嗎？」、「真的安靜沒好事」、「應該是想體驗鬆獅狗的藍舌」。

同場加映：法鬥常常發出奇怪的呻吟聲惹人誤會！

粉粿平時最愛的活動就是玩球球，連熟睡時也要咬著它。有天牠的球球滾到桌子下面，自己無法拾回。牠含淚抬頭向主人張小姐哀求，露出一臉可憐的樣子，不停從喉嚨發出「嗯嗯嗯」的呻吟聲音，希望尋求媽媽的協助。

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同場加映：法鬥變俄羅斯娃娃超，同樣是這麼可愛！

法國鬥牛犬手短腳短，加上天生呆萌，不少人都被牠們可愛樣迷倒。而今年6歲的Theo和牠的好兄弟Cato，更是IG法鬥界名人，輕鬆俘虜全球33萬粉絲的注意力。

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