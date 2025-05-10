工作忙也能養好金毛！5招助你兼顧工作與狗狗：多交流最重要

經常可以聽到這樣的問題：「我是一個白領，怎樣才能養好我的寵物金毛呢？我很忙，沒有太多時間可以照顧狗狗」。



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「我很喜歡金毛狗狗，很想養，可是我工作日每天要上班，只有晚上和雙休日才有時間陪狗狗。我該怎麼辦呢？。」

金毛尋回犬算是比較易養的狗狗（unsplash@taylor-sondgeroth）

縱使再忙，也要多抽空陪陪狗狗：

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1） 和金毛多交流

金毛狗狗是非常聰明的狗狗，所以你可以想朋友一樣，試着和狗狗聊聊天，和金毛交流：出門前，您要態度親切地告訴牠主人要上哪裏去，要牠在家好好等待，告訴牠主人回來後會帶牠出去玩，並且會有好吃的獎品等。如果能再給金一些美味可口的小零食，或將狗兒愛吃的東西抹在玩具骨頭或狗咬膠上，這樣聰明的狗狗會試着理解你無法白天照顧牠的無奈。

2） 合理的安排好狗狗的膳食

給金毛狗狗安排好合理的進食時間，培養好進食習慣。比如根據狗主上班時間，建議早餵一頓，大約7:30，下午6:30餵一頓，晚上11:00餵一頓。這樣雖然不是很理想，但基本可以保證狗狗的一日三餐。周末再好好犒勞自己的小金毛就可以了。

3） 慢速分離法

給牠一點零食，然後主人離開幾分鐘後回來。雖然只是短暫分別，但狗兒仍會高興得跳起來，好像久別重逢。之後，逐漸拉長分離的時間，一天之內離開家門很多次，直到狗兒懶得理會主人進進出出，不受分離的影響為止。

4） 運動法

早上出門前，可以帶小金毛狗到戶外運動一下，讓牠消耗過多的體力，這樣狗兒回到家裏會比較累，希望睡覺。

5） 注意力轉移法

可以給牠一件沾滿主人氣味的舊衣服或襪子，熟悉的氣味會使牠覺得主人仍和牠在一起，牠會感到安全。經常給狗狗提供一些好玩的玩具，使牠把精力專注於玩耍中，讓不安的情緒得到轉移，忘記孤單。能夠發響聲的玩具就很不錯。