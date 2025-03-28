金毛尋回犬想主人陪牠玩 投懷送抱引關注：學習哪有我來得可愛？
撰文：狗與愛的世界
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網友家的狗狗「阿奇」（Archie）是一隻10個月大的金毛尋回犬。雖然體型已經是大狗，但牠的內心卻還是個需要關注的小寶寶。
這天，網友正在用電腦複習功課，阿奇看到後，立馬開始展現牠的撒嬌絕技。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
一開始，阿奇先是硬擠進主人的懷裏，試圖引起她的關注，甚至，還順爪直接關了上電腦。
汪星人表示：不要學習，來陪我玩！
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然而，這招並沒有奏效，於是阿奇便改用鼻子輕頂主人的手，無聲催促她快點來摸自己。
網友被阿奇這一連串的騷擾行為融化，最終還是關上了電腦，開始好好撫摸這隻黏人的汪星人。
太可愛了，真只是個需要關注的大寶寶啊！
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