金毛趁主人不留意10秒吃光整盤餃子 狗主道歉更買下這東西引熱議
撰文：聯合新聞網
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一隻金毛尋回犬趁主人不注意，竟10秒內吃光整盤餃子，飼主緊急買下所有被狗舔過的餐具並鄭重向店家及客人道歉，爆笑畫面引起網友熱議，直呼「這餃子到底多好吃」。
綜合陸媒報導，大陸湖南長沙22日一隻金毛尋回犬趁飼主沒注意，10秒吃光1盤餃子，誇張的行徑都被吃飯的客戶用手機錄影下來。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
這餃子到底多好吃？
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阿金狂吃餃子的影片在網路上瘋傳引發軒然大波，飼主李女事後接受媒體採訪時表示，當下發現的時候就趕快衝過去擦乾淨桌椅，也買下了被狗舔過的所有餐盤以表歉意。
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自己有給狗狗拴牽繩，但是金毛尋回犬太貪吃，趁她沒注意跑去吃光碟上的餃子，「因為實在太香沒忍住，餐廳的人看到都在笑，但我覺得很抱歉」。
阿金狂吃餃子的影片在網路上瘋傳，網友留言表示
「說實話，主人能做到這樣，我吃什麼都放心了」、
「害我想特地去嚐嚐這餃子到底有多好吃」、
「10秒吃光10顆餃子，這阿金真能吃，一秒吃一顆」、
「雖然很好笑但說實話看在沒養寵物的人眼裡挺噁心的，寵物友善餐廳=衛生堪憂餐廳」。
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