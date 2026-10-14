貓咪走失近10小時！流浪橘貓一路「押送」回家　網民讚：大橘報恩

最近，北京一女子發影片稱，自家養的貓咪走失了近10小時，然後竟然被「追」回來了。沒錯，就是被追回來了，而且是被一隻流浪大橘貓給追回來的。



女子稱，自己家的貓咪無意間走丟了，自己一直在尋找，嗓子喊到發乾、丈夫一起拎着空貓袋在整個屋苑翻找的時候，突然間看到，一隻她之前投餵過的流浪橘貓，竟幫忙把自家貓咪給攆回了家。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

最近，北京一女子發影片稱，自家養的貓咪走失了近10小時，然後竟然被「追」回來了。（抖音＠貓咪貔貅）

寵物貓被橘貓一路「押送」回家：

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影片中顯示，寵物貓確實是被追着回來的，全程被「押送」，毫無還手之力……（這劇情也是頭一回哈~）據女子介紹，追到了門口，大橘就守着，直到有人開門、寵物貓進屋，牠才轉身跑開。話說寶子們，這場景，像不像班主任盯晚自習？不急不躁。

網友評論最有意思：

一位沒家可回，一位有家還想跑，看來是大橘懂在外面流浪的苦……扎心了。

據後邊介紹，說其實從貓咪走失開始，這隻大橘就一路尾隨看護。有車燈掃過、有路人經過，牠就快步上前攔在小貓身前。當晚戶外降雨，可自己貓回家時身上沒沾水，大概率是橘貓先找地方帶牠避雨，等雨停了再一路護送回來。

事事必有回應，這個事情據說還有說法。女子回憶，當見到大橘，自己想起來其實之前自己投餵過牠，每次這傢伙還會喵喵地叫幾聲，作為回應，非常有禮貌。你說牠是不是懂人情？之前那點温柔，被牠認認真真記住了，這麼看，還真像。

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【本文轉自「貓來了」，微信公眾號：aimenggongchang】