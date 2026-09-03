關冷氣即遭貓咪出拳暴打！毛孩逼主人重開　網笑：電費貓要出99%

都說貓咪的老祖宗紮根沙漠，還以為是不怕熱的，可一到夏天，有的小貓是完全離不開冷氣啊！網友@佐伊太乖了家叫佐伊的橘貓就是冷氣狂熱分子！！小貓平日裏在家就橫行霸道，誰都不放在眼裏，完全不把主人放在眼裏，是典型的大犟種。



到了夏天，犟種小貓的冷氣絕對不能關，開一晚上冷氣主人凍得包緊被子，想着起床後關掉緩一緩，讓人歇一歇，剛按下遙控器發出提示音，原本躺着的佐伊瞬間支稜起來，滿臉疑惑地盯着冷氣看。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

網友@佐伊太乖了家叫佐伊的橘貓就是冷氣狂熱分子！！（小紅書@佐伊太乖了）

一關冷氣貓咪就揍主人：

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下一秒就帶着飛機耳和臭臉站在主人旁邊，主人耐着性子解釋自己冷得扛不住，佐伊滿臉就是「我不聽我不聽」，接着開始毆打主人！主人被煩的沒招，只能一隻手摁住小貓，一隻手去找冷氣遙控器在哪裏，再不開孩子要把主人打傻咯。

佐伊精得很，不是假裝開冷氣能夠糊弄的，必須實打實聽見開機提示音，感受到出風口有冷風飄過來，才肯安心地回到貓窩裏睡覺。家裏要是100的電費，小貓得交99吧，全都是因為牠才開的啊~我作證！

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