貓咪幹壞事都知錯？闖禍連夜掩埋兼遮現場　網民笑爆：心虛全紀錄

小貓咪幹壞事，也會愧疚嗎？刷到一個視頻，講的是網友家小貓在家裏玩的時候把兩腳獸的咖啡液給抓破了，意識到闖禍的咪試圖拯救。



牠先是用小爪子埋埋埋，卻發現不管怎麼埋都沒有用。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

咖啡瓶倒了之後小貓試圖把咖啡埋起來（抖音@爆肝小鼠條）

於是又從桌上拽來宣紙蓋在地板上的咖啡液上，結果……更亂了。

意識到闖禍的貓咪開始拿出宣紙清理地面（抖音@爆肝小鼠條）

咪本來覺得自己收拾的挺好的，結果半夜溜達看到狼藉的現場，又鬧心了，凌晨三點繼續埋埋埋，但是似乎一點用都沒有。

貓咪就這麼忙了一晚上，累了就去睡覺，睡醒繼續埋。

忙忙碌碌到第二天一早……貓咪發現地板並沒有收拾好，甚至比之前更亂，直接自閉。

有網民在評論區表示：

小貓犯錯後，真的會想辦法彌補。

@就讓我靜靜的：

「早上出門後，小貓在家跑酷，把飯碗踢翻了，貓糧撒了一地，但我回家發現地板上沒有幾顆貓糧，翻監控才知道，牠開始嘗試扒拉回去，但沒成功，於是每隔2個小時左右就回去吃一波，等我回來就收拾差不多了。」



@是沐陽麻麻呀：

「我的貓牠的崽一個月的時候偶爾會在貓砂盆外面拉粑粑，我下班回家一股大便味，找了半天發現在沙發底下被抽紙蓋着，估計牠幫牠崽掩飾的。」



又有一天，一小貓不小心把被子撞倒，怕被批評，就努力推回去。

這隻貓咪看見主人的被子被撞到，於是決定起身扶正（抖音@餘生）

有的咪是真的會收拾自己犯錯的現場，但有的咪，心虛地只會遮掩。

網友跟家裏的小貓玩逗貓棒，貓貓一不小心就把床單鬧壞了。

這隻貓咪在玩逗貓棒的事後不小心撓壞了床單（抖音@迷霧終的狼）

起初她沒發現，是看貓一動不動坐在床上才覺得奇怪，就走過去查看。隱約發現床單上好像是有個洞，但沒等她看仔細，貓咪又用腳給擋上了哈哈。

小貓咪：「媽媽，我不是故意的。」（抖音@迷霧終的狼）

還有一種小貓半夜上廁所的時候不小心把貓砂盆給弄翻了，一隻和牠關係很好的見狀立刻跟牠一起來收拾。

兩隻貓就瘋狂扒拉，齊心協力。

兩隻貓咪在清理打翻的貓砂（抖音@娛樂桃浦萬）

本來看着挺和諧友愛挺美好的，沒想到快到鏟屎官起床時間，情況大變：

闖禍咪已經裝作沒事貓一樣休息了，而好朋咪…還傻乎乎地埋。

快到主人起身時間，但是幫手小貓還是在幫牠清理貓砂（抖音@娛樂桃浦萬）

要不是主人調監控，估計好朋咪這口大鍋得背到老了。

有人就說了：「就因為這種小貓的存在，現在越來越多的貓都不敢做好事了！」

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