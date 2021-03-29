三色唐貓半夜帶來「最暖驚喜」　姐頭頂傳來溫熱感嚇到彈起

撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-03-29 07:00

作為一個資深的貓奴，對貓咪的一舉一動早已瞭如指掌，但有時候還是防不勝防的。 這天貓奴姐姐，便在半夜收到家中老貓馬尼送上溫暖的大禮物！已是清晨時份，姐姐突然聽到怪聲，然後伴隨頭頂感到熱熱的，還帶着一股異味。姐姐睡眼惺忪醒來，看到一坨咖啡色物體黏在頭髮上，而罪魁禍首就一臉無辜的看着她。

這宗貓奴姐姐遭殃事件，發生在台灣的新北市。姐姐將事件分享到社交平台，即獲大批網民同情，表示深有同感！

姐姐憶述當時情況，指已是半夜睡到一半，突然覺得頭頂熱熱的，起床發現貓咪馬尼原來為自己送上了最暖驚喜的禮物。姐姐大為崩潰，只能急急起床洗頭，並大呼：明天還要上班呀！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片看全文，究竟貓咪為姐姐送上了什麼樣的溫暖禮物呢？】

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網民留言分享，「沒直接在妳臉上已經不錯了」、「朕賞賜的東西你不喜歡？」、「忍不住笑了出來」、「沒事的，我被尿過頭頂」、「是帶着惡臭來分享相片嗎？」、「這跟被鳥屎擊中一樣，一定要去買六合彩」。

同場加映：台灣有貓主在社交平台表示，日前帶家中黑貓「鐵蛋」看診回家後，牠竟然從此愛上看獸醫，每天自行鑽入飛機籠等外出，一待就幾小時，令媽媽非常無言，「強烈懷疑牠得了斯德哥爾摩症候群，愛上了侵犯牠的醫生叔叔」，原來鐵蛋有這樣的行為改變，全因獸醫叔叔對牠有特別服務！

▾▾▾點擊圖片放大看，鐵蛋在獸醫診所享受了什麼特別服務，令牠無法忘懷？▾▾▾

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點擊連結看全文：唐貓每天入籠等看獸醫全因特別服務 爆笑內情公開：喜歡後面來？

同場加映：台灣有貓主在社交平台表示，家中唐貓「豆豆」小時候本來是一名小鮮肉，但自從牠當了爸爸後，每餐吃十二分飽，現時豆豆已經面部崩壞，身形走樣，變成貓界小林尊！

▾▾▾點擊圖片放大看，貓界小林尊豆豆的身材前後對比！▾▾▾

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