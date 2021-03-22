貪靚唐貓親吻印泥　媽取笑牠是妖豔賤貨　替牠抹臉還遭臭臉嫌棄

撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-03-22 08:00

不知喵星人的世界，審美觀是否和人類相似？ 台灣有網民，近日分享了一張貓咪親吻印泥的相片，指頑皮貓咪咪每次在媽媽忙於工作時，都總是上前搗亂。這次便在一個不留神的情況下，火速向印泥親吻了下去！結果咪咪口上像塗了口紅，更被媽媽批評為：妖豔賤貨！

這隻貪靚貓咪叫做咪咪，是女孩子來的，今年已兩歲多，與媽媽生活在台灣。近日，媽媽在社交平台上，分享了幾張咪咪的相片。相中的貓咪像是塗了口紅，顯得有點奇怪。媽媽留言表示：「氣死！印泥也要聞，變身妖豔賤貨！」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看，這隻被媽媽笑稱是妖豔賤貨的貓咪，牠化了一個怎樣的妝？】

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對於這隻「妖豔賤貨」，網民似乎極喜歡，紛紛留言更腦補出不同故事。「貓咪今晚佳人有約，要化妝」、「這紅唇很是神秘又性感」、「埃及艷后就是這感覺」、「時尚這玩意，真的很難掌握」、「原來貓咪已進化到這麼貪靚」。

同場加映：台灣有貓主在社交平台表示，日前她下班回家發現家中唐貓「貝果」一直呆站房門口，不敢入內，她上前看個究竟，才發現原來房內有「結界陣」，阻擋貝果去路！

▾▾▾點擊圖片放大看，究竟房有什麼結界，阻擋貝果去路？

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點擊連結看全文：傻唐貓呆站門口一小時不敢入房 媽回家發現「鎮貓結界」嚇呆

同場加映：台灣有貓主在社交平台表示，家中唐貓「小小」體重高達9公斤，癡肥問題令媽媽非常擔心。為防止肥胖的愛貓跳下床時受傷，媽媽最近買了小樓梯方便牠上下床。誰知小小竟然在媽媽面前示範樓梯的「正確用法」，令媽媽不禁慨嘆「牠是有多懶」。

▾▾▾點擊圖片放大看，肥貓小小向媽媽示範，樓梯的正確用法！▾▾▾

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