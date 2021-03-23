唐貓｜貓籠從高處跌下嚇到細膽喵　牠秒速飛撲爸用人類方式求安慰

撰文： 劉詩韻 最後更新日期： 2021-03-23 11:20

貓貓的細膽程度，從來都不會令人失望。 台灣有貓主在社交平台表示，日前家中貓籠突然從高處跌下，嚇到一向細膽的唐貓「蘇橘」，牠聽到巨響之後，竟然秒速飛撲爸爸身上，用人類方式尋求他的安慰。爸爸見蘇橘一臉委屈的跑過來，很是心痛，連忙安撫，在旁目睹一切的媽媽不禁笑瘋。

蘇橘當初六個月大時，被人在街上撿到。（受訪者提供）

貓主張瀅柔接受《香港01》訪問時表示，家中養了三隻貓咪，其中8歲的蘇橘從小就很愛吃，每當放飯跟吃零食時，牠永遠都是第一隻出現的貓：「牠平常脾氣很好，臉則有點衰衰的，如果你與牠很熟稔的話，牠幾乎都會任你玩。蘇橘亦是個暖男大叔，常常照顧另外兩隻貓弟妹。」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

張瀅柔最近剛搬家，貓咪還不熟悉家中環境，只要外面一有點動靜，牠們就會很緊張。早前放在衣櫃上的貓籠被另一隻貓撞跌，發出巨響，膽小的蘇橘竟然被嚇到，即時飛撲到爸爸身上，露出無辜又害怕的神情，並發出碎念的聲音，用人類方式求爸爸安慰牠弱小的心靈！

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媽媽無奈表示，這次是蘇橘第一次被嚇到要討抱，之前牠都只會鑽進被子或躲在角落，而且三隻膽小貓咪中，就只有蘇橘一隻要爸爸安慰，「自從有爸爸之後，我就只是個放飯清屎的阿姨了」。

網民看到蘇橘的委屈樣子後，紛紛表示「眼眶泛淚，看了就想保護牠」、「別人的貓都不會讓人失望」、「有爸的孩子像個寶」、「委屈巴巴的」、「好可愛還流淚」、「好委屈的眼神，必須抱在懷裡好好疼愛」、「這麼撒嬌怎麼能不被融化呢」、「這個是爸寶，可以跟我家的媽寶結拜！」、「正宮地位瞬間被打敗」、「喵：人家怕怕嗚嗚」。

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台灣有貓主分享，日前回家不見愛貓「綺夢」出來迎接，反而在枱底發抖，並聽到牠奇怪的叫聲。綺夢見到爸爸後，隨即飛撲到爸爸懷裡告狀，後來爸爸才知道綺夢原來被嫲嫲大罵，嚇得不敢出來。

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台灣有狗主表示，家中金毛尋回犬「蔡一丟」一向最愛爸爸，每晚都會等他下班回家，帶自己散步。誰知日前爸爸需要加班，比平時遲了兩小時回家，令小金趴在門口一直呆等。當一丟見到爸爸回來時，即時用人類方式投訴，令爸媽十分無言。

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