雪橇犬散步帶狐狸回家避難　媽欲放回　見二哈揪心舉動收拆散決定

撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-04-04 14:12

跨物種的友情，往往令人感到意外，有時候真的要大聲說一句：「沒想過牠們可以當朋友！」 這宗跨物種友情故事，來自捷克，主角是雪橇犬與小狐狸。在一個偶然的機會下，雪橇犬Cloe在樹林裏發現了一隻迷路的小狐狸，牠身旁沒有父母也沒兄弟姐妹，結果媽媽dzordn便帶了牠回家暫養。媽媽多次想將小狐狸放回大自然，但牠已與雪橇犬Cloe之間產生了深厚感情，最終媽媽決定要這樣做。

雪橇犬與狐狸都可以做好朋友！

這宗令人讚好的跨物種友情，來自一隻雪橇犬與一隻小狐狸。生活在捷克的媽媽dzordn，一直以來都喜歡小動物，而家中也有養狗狗作為伴陪。幾年前，她便收養了一隻叫Cloe的小雪橇犬，從此便常帶牠到處遊山玩水。

時光飛逝，如今小雪橇犬已成長為大狗狗，牠最喜歡就是可以外出散步，在草地上盡情奔跑。2019年時，當媽媽dzordn帶着Cloe去樹林散步時，便遇上了一隻落單的小狐狸，由於見牠孤苦無依，於是媽媽dzordn便打算暫時照顧牠。

只是，媽媽dzordn認為小狐狸最適合還是回到大自然，但每次要放牠走時，家中的雪橇犬Cloe都總是對牠依依不捨，而小狐狸也不肯離開Cloe身邊。最終►毛孩子有IG了，來追蹤我們

【點擊圖片放大看，究竟雪橇犬Cloe與小狐狸Brand的命運如何？】

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跨物種的友情真的很奇妙，當初如果不是雪橇犬Cloe一臉不捨，媽媽是不會讓小狐狸Brand繼續留在家中的。就是因為牠倆真摯友情打動了媽媽，令小狐狸也能成為家人。兩隻毛孩見證了媽媽許多人生大事，看着她結婚產子，果然是密不可分的家人！

▼▼同場加映：在2018年的7月，Whitney帶着雪橇犬Banner到樹林中散步。但不久後，Banner便一直朝樹林中隱蔽的地方走去，並停到一個紙箱前。這是一個密封起來的小紙箱，當中隱約可聽到微弱的動物叫聲。於是Whitney小心地打開了箱子，最終發現了當中的東西！▼▼

【點擊圖片放大看，究竟雪橇犬在箱子裏發現了些什麼？】

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▼▼同場加映：日本有狗主在社交平台表示，家中養了一隻八個月大的雪橇「Sena」，年紀小小的牠經常幫忙照顧他的女兒，擔當狗保姆。早前主人分享了一張4個月前他們的暖心合照，可見Sena與姐姐身高差不多，一起扒在窗邊看風景，畫面非常溫馨。誰知主人前幾日再替他們拍照，發現Sena已經偷偷地暴風式成長，身形變得健壯，再不是女兒昔日的小玩伴，反而變成保護姐姐的大帥哥！▼▼

▾▾▾點擊圖片放大看，現時八個月大的Sena的帥氣樣子！

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