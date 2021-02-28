雪橇犬｜說好一起長大！汪失控變巨狗　暖心畫面曝光網民：太有愛

撰文： 劉詩韻 最後更新日期： 2021-02-28 08:05

雪橇總是不會令人失望！ 日本有狗主在社交平台表示，家中養了一隻八個月大的雪橇「Sena」，年紀小小的牠經常幫忙照顧他的女兒，擔當狗保姆。早前主人分享了一張4個月前他們的暖心合照，可見Sena與姐姐身高差不多，一起扒在窗邊看風景，畫面非常溫馨。誰知主人前幾日再替他們拍照，發現Sena已經偷偷地暴風式成長，身形變得健壯，再不是女兒昔日的小玩伴，反而變成保護姐姐的大帥哥！

剛出世的Sena長得很可愛。（Twitter@yu_vell30)

狗主表示Sena性格貪玩，最愛冬天時出外玩雪，主人亦經常帶Sena與其他雪橇聯誼，愛犬時常都玩到樂而忘返。一家人非常寵愛狗狗，更打算三月中時會多養一隻小雪橇，與Sena作伴。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

雖然Sena到家只有半年多，但與小主人的感情已經很好，一直相處融洽，他們更時常一起擠在窗邊看風景。主人4個月前為他們拍下此暖心畫面，當時Sena與姐姐站在一起時，身高幾乎一樣，從背影來看，就像同齡的夥伴。

但事隔幾個月後，Sena突然變成巨狗，身形非常健壯，樣子帥氣，眼神亦充滿自信，已經可以把姐姐抱在懷裡，與當時的小伙子模樣大相逕庭，連主人都不敢相信！

▾▾▾點擊圖片放大看，現時八個月大的Sena的帥氣樣子！

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網民看到照片後紛紛笑指，「這個畫面也太美了」、「雪橇犬好像變成保姆了」、「Sena的站姿好像男朋友啊！」、「姐姐變成小鳥依狗，他們實在是太可愛了」、「明明說好一起長大，二哈怎麼自己先偷跑啊」、「最萌身高差」、「有種兩小無猜的感覺哈哈哈」、「比較好奇窗邊到底有什麼，他們可以看得這麼入迷」、「感覺他們好像兄弟姊妹」。

▼▼日本網民分享，小主人高興地擠進狹小的狗籠裏，但仍一臉天真地托腮扮花，露出開心的笑容。而在身旁的雪橇犬，也被熱情的小主人感動，以一副包容任性女友的溫柔表情，從容面對！▼▼

【點擊圖片放大看，妹妹硬要擠狗籠與雪橇犬在一起的情況，以及妹妹不在時狗狗的有趣睡姿】

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▼▼同場加映：雪橇Naïa日前不開心，隨即跑到花園，躺在地上發脾氣。無論主人怎樣叫牠，牠都不予理會，令主人非常無奈。▼▼

▾▾▾點擊圖片放大看，雪橇Naïa發脾氣睡花園不理主人的原因！▾▾▾

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