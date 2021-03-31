比特犬因天生狗臉扭曲無人問津　媽一句霸氣豪言逆轉安樂死命運

撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-03-31 07:05

外表的美醜不等於一切，就像這個故事裏的狗狗，雖然牠的樣子不討好，卻從死神掙脫，並拯救了牠的親兄弟。 2017年時，在美國俄亥俄州的Eugene一所收容所裏，有隻面容扭曲的狗狗。牠是從狗場裏被人遺棄出來，是隻哥基與混比特犬的混種。雖然樣貌不討好，但牠卻成功地獲得關注，更因此拯救起了牠的親兄弟！

這個暖心的救狗故事，緣於2017年時。當時一隻只有10個月大的狗狗，被人遺棄並送到美國俄亥俄州的Eugene一所收容所裏。這狗由於患有先天缺陷，因此上齶與下齶沒法正常合起來，變得歪着嘴。樣子與畢加索的作品有點相似，於是收養所職員便替牠取名為Picasso（畢加索）。

收容所裏有太多狗狗，而Picasso的樣子，令義工認為牠沒有會去主動收養牠，於是把牠放到安樂死的名單當中。幸好，Liesl Wilhardt關注到Picasso，並對牠一見鍾情，於是決定要救這狗狗。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看，究竟Picasso為何可以拯救牠的親兄弟，令牠免於一死】

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Liesl大半生都專注在照顧收容所裏的動物，她表示：「在動物收容所的生活就是這樣，這是一種生活，也是一種生活方式。雖然平淡，沒有休息時間，也沒有休假的可能。這是一種瘋狂的生活，但我喜歡它。」

▼▼同場加映：這隻溫柔體貼的汪保母，平日會幫忙照顧2個小弟弟。這次，沒想到小弟弟會將牠的午餐當成玩具，灑得滿地都是。狗狗一臉無奈的看着這幕，身心都很累又沒法表達，只能用生無可戀的樣子對着小弟弟。▼▼

【點擊圖片放大看，究竟這大愛暖心的狗姐姐，見到食物灑到一地都是，作出了怎樣的回應？】

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點擊連結看全文：唐狗姐姐午餐被弟弟當玩具 狗狗生無可戀眼神令網民笑翻

▼▼同場加映：寵主林小姐在3年前的收養了一隻流浪小狗，當時遭家中嫲嫲反對,，指要讓神明來決定。沒想到奇蹟真的出現，狗狗順利進家。而嫲嫲的態度也大有改變，從前不苟言笑又嚴肅的她，在狗狗來家後變得開朗，每天狗狗生活點滴，都成了大家的共同話題。▼▼

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