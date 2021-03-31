唐貓｜媽貪玩教識貓㩒鐘有肉肉　半夜魔音大暴走媽超後悔：來討債

撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-03-31 13:20

有養貓的人，心底都免不了有曾想過，是否前世欠了這主子！ 不少人都認為，貓咪是沒法訓練的。但如果涉及食物的話，喵星人會讓步，學習如何召喚食物呢？這隻聰明的貓咪叫妃姐，貓奴媽媽早前便訓練了牠一個技能，只要牠這樣做便有肉肉奉上，結果妃姐樂此不疲，不斷召喚肉肉！

臣妾的肉乾呢？（ig@木頭愛上貓手作屋 Wood Love Cat）

這隻聰明的貓咪叫妃姐，今年已9歲。貓奴媽媽貪玩教牠，如果想吃肉肉，可以按鈴呼叫她。沒想到，妃姐竟然真的牢記下來，每當想吃雞肉乾時便用這方法召喚出媽媽，還做出一個暴走行為，令媽超後悔......►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看，究竟貓咪妃姐做了什麼令媽媽後悔呢？】

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就算貓奴媽媽向牠討價還價，但牠仍不肯罷休！媽媽最終只能屈服，埋怨一句：「討債集團，擋也擋不了⋯⋯」貓奴媽媽表示，不會長期把按鈴放在桌上，否則會「有點吵」。對於妃姐召喚貓奴事件，網民們都表示就算貓咪沒做什麼，大家都會無條件地把肉肉奉上。作為貓奴，侍奉主子是理所當然的事，貓咪輕喵一聲，就應自動把零食、罐罐、肉肉一一獻上。

「本奴才絕不買鈴鐺給貓，肯定會每天被吵」、「太可愛了啦」、「牠的眼睛很有戲，十直在拜託」、「幸好我家的貓沒有鈴...」、「這個召喚方式，有點受不了！」

同場加映：台灣有貓主在社交平台表示，日前她下班回家發現家中唐貓「貝果」一直呆站房門口，不敢入內，她上前看個究竟，才發現原來房內有「結界陣」，阻擋貝果去路！

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點擊連結看全文：傻唐貓呆站門口一小時不敢入房 媽回家發現「鎮貓結界」嚇呆

同場加映：台灣有貓主在社交平台表示，家中唐貓「小小」體重高達9公斤，癡肥問題令媽媽非常擔心。為防止肥胖的愛貓跳下床時受傷，媽媽最近買了小樓梯方便牠上下床。誰知小小竟然在媽媽面前示範樓梯的「正確用法」，令媽媽不禁慨嘆「牠是有多懶」。

▾▾▾點擊圖片放大看，肥貓小小向媽媽示範，樓梯的正確用法！▾▾▾

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