唐貓｜爸睡覺下半身重重以為發春夢　張眼驚見喵緊抱JJ　結局⋯⋯

撰文： 劉詩韻 最後更新日期： 2021-03-30 07:10

有時貓咪的古怪行為，是主人都理解不到的。 台灣有貓主在社交平台分享早前遇到的搞笑場面，有日他做完運動回家後，全身累癱，直接在床上睡著。睡到半醒時，他突然感到下半身有一股重量感，而且暖暖的，以為發了個春夢。主人張開眼赫然發現，唐貓「虎妹」睡在自己的胯下，並緊抱他的JJ，令他完全不敢移動，最後結局更令網民笑瘋！

虎妹日前睡在主人胯下。（Instagram@tiger_queen0704）

貓主洪語辰接受《香港01》訪問時表示，虎妹現時接近一歲，性格乖巧貼心：「當初牠是髮型屋的店貓，我是那裡的常客，那時虎妹只有手掌般大小，我每次去剪頭髮，都愛找牠玩耍。後來髮型屋老闆無暇照顧，我就收養牠。」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

雖然虎妹與主人相處的時間很短，但非常有靈性的牠，一直默默地陪伴主人走出情傷及憂鬱情緒，熬過難過的日子，一人一貓從此相依為命。

日前洪語辰下班後到了健身室做運動，回家後累得直接在床上睡著，突然他在睡夢中感到下半身重重的，醒來看到虎妹全身大字型趴在自己的胯下，將他的重要部位當枕頭，之後牠更時不時轉換姿勢，緊抱著主人的小JJ熟睡，令洪語辰完全不敢移動……

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網民看到這張爆笑照片後，紛紛笑指「那邊熱熱的，貓咪很愛啊」、「養貓之後睡覺跨下都是開的」、「這個趴法怎麼樣都不要放開牠」、「原來貓咪都愛這口的呀」、「第三張壓出厚度來了」、「是有特殊味道才愛躺的嗎？」、「因為有包覆安全感（兩腿中間）」、「人體逗貓棒」、「有抓到老鼠的幸福感吧」、「孵蛋蛋無誤！」、「沒有踏踏服務嗎XD」、「養貓後，都變O形腿了」。

同場加映：其他唐貓的爆笑故事！

這張貓咪滿臉是白色不明液體的照片，在社交群組分享後，火速被瘋傳起來。雖然網民明知答案，但總喜歡向色色的方向發展，結果留言都帶味道，更有人指出：分享這個不會被禁嗎？

【點擊圖片齊來看，究竟貓咪為何被弄得滿臉都是白色不明液體！】

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台灣有貓主表示，幾個月前收編了一隻黃貓「橘子」，兒子很愛牠，經常與貓咪玩逗貓棒。早前兒子洗完澡後，光脫脫站在浴室門口掩住JJ，要求媽媽立即關橘子入籠，令媽媽非常疑惑，原來背後是因為這個爆笑原因。

▾▾▾點擊圖片放大看，為什麼弟弟洗完澡掩住JJ，要媽媽即刻關貓咪入籠？▾▾▾

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台灣有貓主在社交平台表示，日前她下班回家發現家中唐貓「貝果」一直呆站房門口，不敢入內，她上前看個究竟，才發現原來房內有「結界陣」，阻擋貝果去路！

▾▾▾點擊圖片放大看，究竟房有什麼結界，阻擋貝果去路？

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台灣有貓主表示，幾年前她發燒，足足昏睡了十多個小時，家中一向我行我素的唐貓「奶茶」竟然一反常態，化身成貓護士，全晚趴到她身上，靜靜陪著。暖心行為令媽媽非常感動，奶茶更擔心主人肚餓，親自為媽送飯，以為能解她燃眉之急，誰知結局竟然令網民笑瘋！

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