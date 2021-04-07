撰文： 胡巧欣 最後更新日期： 2021-04-07 15:54

41歲胡杏兒在復活節長期最後一天報喜！她在社交平台Instagram上載了兩照溫馨的照片，宣佈順產誕下第三胎囝囝！胡杏兒本身是一位貓奴，高峰期曾飼養8隻貓咪，懷上大兒子李奕霆時，也有在家裏照顧愛貓「包包」，並沒有因為懷孕而拋棄貓咪。其實，圈中有多位女藝人在懷孕期間也沒有放棄家中的貓狗，讓我們一起來了解她們的生活吧。

41歲胡杏兒在日前宣佈第三胎順產，並在Instagram上載了一家五口手掌的合照，非常溫馨。據悉她本身是一位貓奴，最高峰期曾飼養8隻貓咪，婚後也一直飼養貓咪，在懷上大兒子Brendan時，還在家裏跟貓咪作伴。孩子出生後，還立即介紹他跟貓咪認識，希望他們能成為好友。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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Ella曾經跟狗狗同睡而被網民留言轟炸。

陳嘉樺（Ella）

台灣女團「S.H.E」的成員陳嘉樺（Ella）， Ella她跟丈夫養有一隻柴犬「布丁」，並把牠視為孩子。2017年，她懷孕誕下大兒子「勁寶」，也沒有因此而放棄牠，反而把狗狗介紹給兒子認識，她曾因與狗同床被網民非議。一人一狗感情非常好，不過爭風吃醋的場面時有發生，例如勁寶看到布丁舔媽媽，也會呻醋地爭寵。

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孫慧雪

孫慧雪在懷孕前已經養布3隻狗狗，分別是2隻松鼠狗及1隻貴婦狗。她很愛狗，在懷孕期間從未想過棄養，她接受《香港01》訪問前曾指出：「對於有人因懷孕選擇棄養，我是不能理解，因為養狗是一生一世的事，而且生育是人生計劃一部分，是在養寵物前就應該知道的事。」更重要的是，孫慧雪認為棄養的行為會影響下一代對待寵物的態度：「如果小朋友知道你因為他棄養小動物，他會認同你這個行為，變成跟你一樣的人，或者討厭你的決定。」

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不少人都擔心毛孩會影響孕婦與胎兒，但不少藝人則表明懷孕及產子後，都絕不棄養。當中包括葉翠翠、吳雨霏、張美妮、Jessica C.、Ana R.，還有Patrick Sir的愛妻關宛珊。其實只需注意生活習慣，保持家居衛生，勤替毛孩梳理毛髮，便可避免出現敏感與其他不適。

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同場加映：關之琳半山3000呎豪宅內部曝光 屋內自製雪景竟跟兩隻柴犬有關？

「大美人」關之琳的3,000呎豪宅內部超奢華的裝修！她的衣帽間也放滿了名牌手袋、名牌高跟鞋，總值高達過數百萬！她平日也會在社交平台上大方分享豪宅裏的奢華生活，早前她還分享了一張屋內自製雪景的照片，不過真相卻令網民笑爆！

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【點撃看全文：關之琳半山3000呎豪宅內部曝光 屋內自製雪景竟跟兩隻柴犬有關？】

同場加映：汪明荃3層西貢豪宅 海景景觀超開揚 唐狗被領養後過超豪生活

汪明荃在娛樂圈立足多年，早已建立起江湖地位。不過回到家中，她卻是一位溫柔的狗主，早已把家中兩隻唐狗當成自己子女。現在深居簡出享受生活，與丈夫羅家英及兩隻唐狗，生活在西貢3層高世外桃源豪宅裏。

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【點撃看全文：汪明荃3層西貢豪宅 海景景觀超開揚 唐狗被領養後過超豪生活】

同場加映：張衞健住5000呎豪宅有幾豪？花園大過市區狗公園 只是小兒科

「大帥哥」張衞健在2000年代進軍內地電視市場，成功在內地闖出一片天，更與內地女藝人張茜結婚，於北京朝陽區購入一家5000呎豪宅作為愛巢。家裏不單有健身室，還有大花園，可以讓愛犬自由散步。

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