撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-04-07 17:05

台灣台鐵408次太魯閣號，在4月2日上午發生嚴重出軌事故，導致超過150人受傷，最少50人死亡，當中包括台北的獸醫陳盈靜。 陳醫生工作的台北恩亞動物醫院，於3日在Facebook裏發文悼念，而不少曾被陳醫生醫治過的貓狗主人，都紛紛留言表示難過，更有心痛指：「沒想到是最後一次！」

台鐵太魯閣號事故造成51死逾百人輕重傷，其中一名30歲女性罹難者陳盈靜，生前是恩亞動物醫院獸醫師。（Facebook@恩亞動物醫院）

這宗令人震驚的事故，發生在4月2日的台鐵408次太魯閣號。當時不少人趁假期到花蓮等地區度假休息，而台北恩亞動物醫院的獸醫陳盈靜便是其中之一。

但很不幸地，意外突然發生，年僅30歲的陳醫生也在這次意外中不幸罹難。台北恩亞動物醫院的院長，在3日時發文悼念陳醫生，高度讚揚她在這6年來，工作嚴謹認真，「靜醫師是一位非常溫暖且值得信任的人」。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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【同事承諾收養生前愛貓】

院長在Facebook中懷念與陳醫生共事、並肩作戰的經歷，並以「痛失英才」來形容，指醫院不只失去一個難得的外科女獸醫，而她也失去一名看重和珍惜的摯友。

至於陳醫生養的兩隻貓咪，院長指，「我們知道貓兒們一定是靜醫師的牽掛，阿巧暫時會收養在婷婷家，肥寶也會安置在恩恩家，恩亞會一起照料肥寶跟阿巧，靜醫師無需牽掛。」

院長的悼念文分享後，已有逾830人留言悼念、超過980人分享。許多曾接受過陳醫生幫忙的毛孩主人，都留言表示惋惜，希望陳醫生一路好走，大家會永遠懷念。

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