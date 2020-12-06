與都柏文犬深情告白：你永遠回饋更多愛　姐下秒公開災情網民笑瘋

只要你真心對待毛孩，牠們願意用一生的時間報答你。 台灣有狗主日前在社交平台發文，指狗狗真的很神奇，主人付出多少的愛和用心，牠就會努力回饋更多。狗主更貼了一張與狗狗情深對望的照片，令網民非常感動。誰知主人下秒公開家中災情事件，隨即笑瘋網民。

波妮接近1歲，性格非常貪玩。（受訪者提供）

狗主林均接受《香港01》訪問時表示，家中養了一隻接近1歲的都柏文犬「波妮」，當初她在朋友家看到剛出生的狗狗，一個眼神就決定要養她：「波妮很愛被誇獎，牠覺得自己是小公主，非常聰明，但很調皮搗蛋。」姐姐非常愛惜波妮，經常花錢買不同的玩具給牠，希望波妮覺得幸福快樂，她就心滿意足。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

早前姐姐在社交平台分享與波妮情深對望的照片，主人雙手捧著狗狗的臉，感覺非常溫馨。姐姐更寫道：「我們付出多少的愛和用心，牠就努力回饋更多給你。」網民看到照片後，均非常感動。誰料主人隨即舉出波妮的搗蛋例子，笑瘋網民。

▾▾▾點擊圖片放大看，都柏文犬波妮一系列的拆家事件！▾▾▾

+ 34 + 34 + 34

姐姐指因為以前沒有養過幼犬，不了解牠們換牙期、消耗體力方式等的問題，令到她一開始教育波妮時，方向錯誤，身心俱疲：「我甚至大哭一度懷疑自己，是不是我的家不適合牠，還是我有哪裡做得不對？」後來她一直上網看教學影片，請教身邊朋友，漸漸找到教育狗狗的方法及牠們的生活方式，現時只希望波妮越來越乖，平安健康就好。

網民紛紛笑指，「滿滿的愛，奴才要感恩戴德喲！XD」、「代表牠也用心良苦呀～XD」、「狗狗靠著破壞發洩壓力，至少牠身心健康~哈哈」、「還以為是多感人的一篇文，看完默默覺得有同感」、「舊的不去，新的不來啊⋯⋯另類的振興經濟」、「這樣是為你好啊，金錢才能流通！」、「用盡生命在愛惜玩具XDDD」。

【同場加映：台灣有網民分享，在回家時看到家中兩隻狗狗身上出現血漬，地板也是血清斑斑，第一眼還以為狗狗受傷了。但看着兩狗狗都搖着尾巴走前，應沒什麼事，再看牠們的表情，媽媽好像懂了些什麼。】

【點擊圖片放大看，究竟白狗哈密和黑狗鳳梨，在媽媽外出期間發生了什麼事】

+ 7 + 7 + 7

點擊連結看全文：狗爭地盤｜回家後驚見兩狗滿身血漬 媽見「另類殘肢」後崩潰

【同場加映：另一隻百厭狗，牠把家中的玩具都拿出來佈下魔法陣】

【點擊圖片看看媽媽用哪一句話，令Mango行為作出了重大改變，難道Mango真的聽得懂媽媽說的話？】

+ 11 + 11 + 11

點擊連結看全文：唐狗每天亂放「魔法陣」 媽一句話告誡 牠秒改掉壞習慣