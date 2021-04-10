狗狗天生沒腿滾爬致腹部潰爛　遇窩心主人和弟弟騎小輪椅重獲新生

撰文： 波奇網 最後更新日期： 2021-04-10 08:02

並不是每一隻貓貓狗狗都能得到主人的愛與關懷，也並不是每一隻貓貓狗狗天生就能擁有一個健康活力的身體，可以讓牠自由、快樂地奔跑。小夥伴們有沒有想過：假如一隻狗狗沒有腿，牠應該如何生存下去？

這隻有著可愛大眼睛的狗狗叫Jjomaeng。第一次看到牠的時候，還以為牠只是剛睡醒，在地上打滾賣萌。但是怎麼看怎麼奇奇怪怪，仔細一看，原來牠沒有腿…

Jjomaeng是一隻運氣不太好的寶寶，因為天生畸形的原因，一生下來就沒後腿，兩條前腿也殘缺不全、只有一點點。但好在善良的主人夫婦並沒有遺棄牠，而是一直耐心的照顧牠慢慢長大。 閒暇之餘會在地上鋪好軟軟的墊子，陪著Jjomaeng盡情打滾，幹農活的時候甚至帶牠去「春遊」，讓牠感受大自然的氣息。 牠還有一隻同胞親弟弟，兄弟倆的感情非常好，總是在一起快樂地打打鬧鬧。

▼Jjomaeng因天生畸形的原因，一生下來就沒後腿 （點擊下圖看清！👇👇👇）

有人寵有人愛，可牠遇到的難題真不少。

雖然被主人和弟弟寵愛著，可Jjomaeng作為一隻沒有腿的狗狗，依然需要面對生活中的很多挑戰。一起玩耍的狗狗數量多了，難免會出現各種小摩擦，更何況狗是一種崇尚武力的動物。別的狗狗會因為Jjomaeng弱小、溫和，就欺負牠、打牠。主人並不能時時刻刻「攔架」。不過沒關係，當主人在忙的時候，還有弟弟會勇敢的站在牠面前，把「壞孩子」們都打跑。

因為行動不方便，愛乾淨的Jjomaeng經常在去尿尿的路上，實在忍不住，半路就……這內疚、可憐又無助的小眼神，看得人家都要流淚了……每當這時，善良的主人都會及時把污漬打掃乾淨，把牠的眼淚水兒擦掉，再給牠一發愛的「摸頭殺」。 弟弟也毫不嫌棄的幫牠「清理」毛髮。

活潑好動的弟弟，偶爾也會因為和同伴忘情地玩鬧，暫時忘記了哥哥。最最嚴重的問題是，因為被迫長期在地上匍匐滾爬，Jjomaeng的下肢和腹部出現了嚴重的擦傷和潰爛。

▼作為沒有腿的狗狗，需面對生活中很多的挑戰（點擊下圖看清！👇👇👇）

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重獲新生！Jjomaeng獲得了一件神奇的裝備…

主人決定帶Jjomaeng去寵物醫院，經過一次全面、深度的體檢，醫生說，一般這種天生畸形的狗狗活不過幾個月，但Jjomaeng已經4歲了~ 而且除了腿部殘疾以外，身體素質甚至比普通狗狗更加健康！為了解決Jjomaeng的後續問題，經過多位專家會診，最終決定給Jjomaeng製作一輛小輪椅！

當Jjomaeng裝好輪椅，並勇敢地踏出第一步的時候，所有人都忍不住為堅強的牠鼓掌~主人甚至激動的流下了眼淚，（主編都眼眶濕潤了嗚嗚嗚…） 回到家的Jjomaeng，受到了弟弟們的熱情「圍觀」，這坐騎也太帥了吧，羡慕哭了！主人還為牠鋪上了斜坡板、軟墊、軟綿綿的小窩和毛絨玩具。現在的牠可別提多開心了。

Jjomaeng是不幸的，天生的畸形令牠失去了最基本的行動能力，簡單的跑跳都是巨大的挑戰和折磨。但牠又是幸運的，遇到了最好的主人和弟弟，不厭其煩的照顧牠日常起居，給予牠滿滿的愛意。 嘿，親愛的Jjomaeng，就這樣和主人、弟弟永遠快樂的生活吧！

▼狗狗獲得了一件神奇的裝備，重獲新生！（點擊下圖看清！👇👇👇）

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