流浪虎斑貓外表有缺陷被嫌棄　媽力排眾議收養更令牠成萬人迷

撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-01-28 08:05

一定是五官端正才算得上是美嗎？其實也不盡是。 這隻外表與眾不同的貓咪叫Olive，牠曾是一隻流浪貓，然後被動保組織救起，再輾轉來到現在的主人Michelle Traynor手上。之所以說這貓與眾不同，全因為牠的樣子有點奇特，牠除了歪嘴外，雙眼也和一般貓咪很不相似。

Olive是隻迷人的貓咪，在家裏根本就是女王！（ig@crazy_eyes_olive）

這隻貓咪在Instagram裏有16萬粉絲，被媽媽戲稱牠是Crazy Eyes Olive！貓咪Olive曾是一隻流浪貓，後來被動保組織Almost Home Animal Rescue救起了。當義工看到Olive，便知牠是一隻很有個性的貓咪。

現在貓咪Olive與主人Michelle Traynor，一起生活在美國長島。Michelle指當初見到Olive時是一見鍾情的，雖然許多人都說牠樣子有點奇怪，但完全無減Michelle對牠的愛！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看，Olive如何用牠迷人雙眸，迷倒萬千網民】

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Olive實在是一隻人見人愛的貓咪，牠雖然外表有點小缺陷，但無減牠的魅力。牠的IG裏，更有16萬粉絲追蹤，大家都很喜歡看到Olive的生活瑣碎事。

Michelle表示，Olive雖然眼睛有斜視，但牠的視力沒有問題，不過下頷發育有問題，令牠有咬合不正的情況，但這一切都是小問題，牠永遠是心中的小寶貝！

▼▼同場加映：其他流浪貓咪報恩的故事！▼▼

▼▼日前有網民在社交平台表示，公司兩個月前突然出現一隻流浪黃貓上門討吃，員工們紛紛伸出援手，定時餵飼。之後黃貓突然神祕消失一天，不再定時上門，誰知一個月後貓咪竟然送上神秘禮物，令員工們非常驚訝！▼▼

▾▾▾點擊圖片放大看，黃貓送來什麼大禮，向同事們報恩！▾▾▾

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點擊連結看全文：懷孕唐貓上門討吃後消失 一個月後牠叼著大禮來報恩：拆禮物啦！

▼▼在美國有女子剛搬到新公寓不久，便發現有兩隻貓咪在她的後院徘徊遊蕩。當拿出三文魚餵給牠們後，兩貓更是登堂入室，視這裏是自己的家。令人更意外的，是兩星期後，兩貓咪竟為她送上了7個小驚喜，令她印象難忘。▼▼

【點擊圖片看故事，兩隻流浪貓主動求包養後，知恩圖報送上了什麼呢？】

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點擊連結看全文：流浪貓｜貓夫婦登門求助 獲救兩星期後報恩 送上7個小驚喜

▼▼外國有屋主表示，幾個月前發現自家門前，出現一隻流浪黑貓。屋主準備了乾淨的食物及水給貓咪。黑貓警戒心很高，日子久了，牠慢慢開始信任屋主，每天都來討吃。後來， 黑貓突然消失，幾星期後，牠再次出現，並帶著神秘驚喜報恩！ ▼▼

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點擊連結看全文：流浪貓｜懷孕黑貓太餓上門討吃 吃飽後消失數周 這天送驚喜報恩