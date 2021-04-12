2021香港柴犬主題Café　九龍、港島3大推介　附駐場狗店長介紹

撰文： 胡巧欣 最後更新日期： 2021-04-12 07:00

柴犬時常露出陽光的笑臉，大受港人歡迎。 香港有不少以柴犬作為主題的Café，有部份更是寵物友善的Café，可以帶同狗狗到場！《香港01》為你搜羅了九龍、港島多有柴犬店長駐場的Café，讓各位柴犬粉絲能盡情朝聖。

東街咖啡Café 34T

「Café 34T」位處上環的巷弄，勝在環境清幽，但同時亦比較難找。門口放著由Lego砌成的柴犬模型，是這家店的招牌記認。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

店內裝潢以簡約為主，售賣All Day Breakfast、甜點及意粉等。店內飲品賣相精美，有少女心滿滿的「櫻花Latte」及近期大熱的蝶豆花飲品。2位柴店長「BenBen」和「Mika」會不定期在店鋪出沒，想見牠們的話可要碰碰運氣！

▾▾▾據說有一個時間是柴店長較少出沒的？點撃圖片放大：看環境及氣氛▾▾▾

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東街咖啡Café 34T 地址：上環東街34號地舖 電話：66225381 營業時間：星期一至日09:00 - 18:00 網站：＠cafe34t

Black Sugar Coffee

Black Sugar Coffee開業已經5年，在何文田、尖沙嘴、奧海城和中環開設了4間分店。店名的Black Sugar取名自店長柴犬「黑糖」，牠跟柴犬「糖妹」平日最喜歡在何文田總店門前迎接客人。分店有4間之多，黑糖並非每日、每間分店都會當值，所以老闆每星期都會在Instagram上公布狗狗出現的時間和地點，想跟黑糖見面的朋友，記得要留意老闆公布的時間和地點。

▾▾▾柴犬黑糖平日最喜歡在坐在門口？點撃圖片放大：看牠巡店經過！▾▾▾

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Black Sugar Coffee 何文田店 地址：何文田太平道8號地舖 電話：37096259 營業時間：星期一至五08:00 - 18:00；星期六至日10:00 - 18:00 尖沙咀店 地址：尖沙咀麼地道68號帝國中心地下G34號舖 電話：28119906 營業時間：星期一至五08:00 - 20:00；星期六至日09:00 - 20:00 中環店 地址：中環皇后大道中48號萬年大廈1樓109號舖 電話：35202389 營業時間：星期一至五08:00 - 17:30；星期六至日09:00 - 18:00 奧海城店 地址：大角咀海庭​道18號奧海城二期地下G16號舖 電話：3162 8229 營業時間：星期一至五08:00 - 20:00；星期六至日09:00 - 20:00；公眾假期09:00 - 20:00 網站：https://blacksugar.coffee/

豆+柴CAFE Mame & Shiba Cafe

這家豆柴Café參考了日本Café的運作模式，店舖的裝潢、設計都充滿日本風格。店內有數隻PR柴犬坐陣，客人可以跟數隻柴犬近距離接觸，透過親身接觸狗狗，從而了解牠們的性格，體驗養狗的樂趣。而且網上訂飛還會有優惠價，有興趣到訪的朋友，不妨到他們的網頁了解預約詳情。

▾▾▾想體驗被柴柴包圍的感覺？點撃圖片放大：看現場狀況！▾▾▾

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豆+柴CAFE Mame & Shiba Cafe 銅鑼灣店 地址：香港銅鑼灣寶富大樓3樓J室 電話：35251333 旺角東店 地址：旺角亞皆老街120號閣樓 電話：59318931 網站：https://cafe.ievent.hk/

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