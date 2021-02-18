寵物共享公園｜狗主福音！康文署增35個地點　一文看清地點、配套

撰文： 劉詩韻 胡巧欣 最後更新日期： 2021-02-18 15:15

疫情持續，不少主人都會出現抗疫疲勞。不如趁假期帶毛孩出外放電，放鬆一下吧！ 康樂及文化事務署早前宣布，全港各區增設35個「寵物共享公園」，開放予市民攜同寵物入內，讓不同使用者在共融環境下使用公園設施。

全港各區增設35個「寵物共享公園」，開放予市民攜同寵物入內。（資料圖片）

康文署指，由於飼養寵物的市民日益增加，為回應公眾提出開放個別公園讓市民攜同寵物進入的要求，署方在2019年1月1日起，推出「寵物共享公園」試驗計劃，開放轄下6個公園予市民攜同寵物進入使用。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

現時「寵物共享公園」計劃已經恆常化，康文署本月初兩度宣佈新增共35個寵物共享公園，連同原有6個公園，目前全港共有41個寵物共享公園。其中逾10個場地位於海濱長廊或附近的公園，風景優美，格外寫意。

《香港01》記者為大家整理了全港41個寵物共享公園的名單，讓主人可以輕輕鬆鬆帶寵物放風！

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康文署指，會因應場地實際環境，額外提供基本配套設施，例如狗糞收集箱和洗手設施等，方便市民及其寵物使用，並會加強場地清潔。未來如反應理想，當局更會考慮開放更多的場地，讓市民帶同寵物進入。

主人帶毛孩到寵物共享公園時，須遵從守則，包括以帶或繩子牽引寵物，同時妥善管束，以免寵物滋擾他人，並須清理寵物的排泄物，保持場地清潔衞生。

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